Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 η καταβολή των αποζημιώσεων ύψους 100 ευρώ προς τους εργαζομένους που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων Επιχειρήσεων σε Θέματα Διαφορετικότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στον Χώρο Εργασίας, που υλοποίησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας ίσης μεταχείρισης στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων.

Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων που:

– ολοκλήρωσαν την ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας 3 ωρών και

– πέτυχαν στο τεστ αξιολόγησης με βαθμολογία τουλάχιστον 70%

Το επίδομα κατατίθεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το ποσό είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμο μέσω ΑΤΜ.