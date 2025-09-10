Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία τα μαθήματα για το διδακτικό έτος 2025-2026 αρχίζουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025. Την πρώτη ημέρα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός και θα διανεμηθούν τα βιβλία για τη νέα χρονιά, ενώ η πρώτη μέρα μαθημάτων με πλήρες πρόγραμμα είναι η Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι εργαζόμενοι γονείς μαθητών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου δικαιούνται άδεια μίας ημέρας με αποδοχές, ώστε να παρευρεθούν στον αγιασμό της πρώτης ημέρας του σχολικού έτους. Η διευκόλυνση αυτή προβλέπεται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και ισχύει για τον έναν από τους δύο γονείς.

Για το σχολικό έτος 2025-2026, η αποχώρηση των μαθητών του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα:

– στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

– ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

– Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης