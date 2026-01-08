Συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Google, το Gmail παύει να λειτουργεί ως email client και webmail τρίτων παρόχων.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υποστηρίζει πλέον τις παρακάτω λειτουργίες:

Gmailify: Η δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης λογαριασμού email τρίτων παρόχων (π.χ. Outlook, Yahoo, επαγγελματικό email με το domain σου) μέσα από το Gmail.

Έλεγχο αλληλογραφίας από άλλους λογαριασμούς μέσω POP: Η λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λογαριασμούς τρίτου μέρους στον Gmail λογαριασμό σου, μέσω POP.

Ποιους επηρεάζει

Gmail ως email client για να διαχειρίζεσαι άλλους λογαριασμούς email, όπως το επαγγελματικό σου email (π.χ. θα σταματήσουν να συγχρονίζονται. Αν χρησιμοποιείς το, όπως το επαγγελματικό σου email (π.χ. [email protected] ), τότε οι ήδη συνδεδεμένοι λογαριασμοί άλλων παρόχων

δεν σε επηρεάζει και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς σου. Αν χρησιμοποιείς οποιονδήποτε άλλον email client ή αν απλά έχεις ένα προσωπικό Google email, π.χ. [email protected] , η αλλαγή αυτήκαι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς σου.

Τι μπορείς να κάνεις

Αν χρησιμοποιείς το Gmail ως email client, για να συνεχίσεις να διαχειρίζεσαι κανονικά τα emails σου, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

1. Επίλεξε έναν διαφορετικό email client

Δοκίμασε λύσεις, όπως το Outlook (Microsoft) ή το Thunderbird (Mozilla), για να διατηρήσεις κανονικά τη ροή και τον συγχρονισμό των επαγγελματικών σου emails.

2. Ρύθμισε τον λογαριασμό σου μέσω IMAP/SMTP

​Ακολούθησε τις οδηγίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο για να συνδέσεις τον email λογαριασμό σου με τον νέο client.