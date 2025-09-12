Ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, βρίσκεται ο 27χρονος Αιγύπτιος που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο μεταξύ Μαλίων-Σταλίδας, με θύμα την 23χρονη Μαρία Λογοθέτη.

Ο αλλοδαπός οδηγός της μοιραίας μηχανής που έκοψε το νήμα της ζωής της άτυχης κοπέλας τα ξημερώματα της Τετάρτης, νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ προκειμένου να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν ανασφάλιστος.

Όπως έγραψε το Cretalive, ο αλλαδαπός μετά το μοιραίο τροχαίο προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας. Μάλιστα πήρε το μηχανάκι και έβαλε μπρος ωστόσο λόγω της σύγκρουσης, το όχημα είχε υποστεί ζημιά και δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα. Δύο Γερμανοί τουρίστες που είχαν δει όλο το σκηνικό, τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν.

Πηγή: cretalive