Ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς, οι εργασίες στην Πλατεία Ευρώπης του Ψυχρού στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Διαμόρφωση πλατείας Ευρώπης και αποκατάσταση μονοπατιών πρόσβασης προς το Δίκταιον Άντρον», που εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμιση υποδομών του Δικταίου Άντρου».

Η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργο Αθανασάκη, ο οποίος μας μίλησε για αυτό το έργο αιχμής, αλλά και για πολλά ακόμη ενδιαφέροντα ζητήματα.

Αρχικά ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την διαμόρφωση της πλατείας Ευρώπης και των δύο μονοπατιών που οδηγούν επάνω, προς το Σπήλαιο. Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο έργο το έχει προκηρύξει και το έχει αναθέσει η Περιφέρεια Κρήτης. Αναλυτικότερα, στην πλατεία θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος, όπου τα λεωφορεία θα αφήνουν τους επισκέπτες και στη συνέχεια, θα φεύγουν. Πλέον η πλατεία Ευρώπης δε θα αποτελεί χώρο στάθμευσης, όπως ήταν έως τώρα.

Όσον αφορά τα μονοπάτια, ιδιαίτερα το παλαιό μονοπάτι έχει υποστεί μεγάλη ζημιά και ήταν πολύ σημαντική η ανάπλασή του που έχει ήδη δρομολογηθεί και θα ξεκινήσει να υλοποιείται. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις η πρόσβαση θα είναι πολύ πιο εύκολη, ενώ το επόμενο διάστημα θα είναι ορατή και η αισθητική αναβάθμισή τόσο της πλατείας όσο και των μονοπατιών. Σκοπός είναι η ασφαλής πρόσβαση προς αυτόν τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο του Δικταιου Άντρου, αλλά και η ενίσχυση σε συνολικό επίπεδο της εμπειρίας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του.

Ρωτήσαμε τον Δήμαρχο και για το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το χρονικό διάστημα αποπεράτωσης που έχει συμφωνηθεί είναι έως 30 Απριλίου.

Οι εργασίες

στο σπήλαιο

Ο Δήμαρχος μας γνωστοποίησε επίσης ότι οι εργασίες στο σπήλαιο οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωση εκτιμώντας ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί εντελώς. Το Σπήλαιο με τη νέα σεζόν θα είναι επισκέψιμο και έτοιμο για να υποδεχτεί όλους τους επισκέπτες και τους τουρίστες που περιμένουν να το επισκεφτούν.

Εκτίμησε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην πλατεία Ευρώπης, αλλά και στα δύο μονοπάτια θα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Όμως πιστεύει ότι με καλή συνεννόηση και συνεργασία θα μπορέσουν τα εμπόδια να αποφευχθούν. Στόχος είναι τα έργα να εξελίσσονται, αλλά και ο κόσμος να επισκέπτεται το σπήλαιο παράλληλα και με ασφάλεια.

Θέσεις στάθμευσης

Αντικείμενο εξέτασης είναι οι νέες θέσεις πάρκινγκ που θα πρέπει να δημιουργηθούν εκεί κοντά ώστε να μπορούν οι επισκέπτες και οι πολίτες να σταθμεύουν τα οχήματά τους.

Τουριστική κίνηση

Τον ρωτήσαμε εάν η περίοδος εργασιών στο σπηλαίο άφησε έντονο αποτύπωμα στην περιοχή καθώς πολλοί ήταν εκείνοι, πέραν των τουριστών που επέλεγαν να ανεβούν μια βόλτα στο πανέμορφο Οροπέδιο για να το επισκεφτούν και να συνεχίσουν την ημέρα τους σε κάποιο ταβερνάκι. Ο κ. Αθανασάκης υπογράμμισε ότι το κλείσιμο του Σπήλαιου είχε μειώσει την επισκεψιμότητα στην περιοχή, παρ’ όλα αυτά ο τουρισμός σε γενικότερο επίπεδο για την περιοχή κινήθηκε σε ικανοποιητικό πλαίσιο.

Τόνισε όμως ότι το Οροπέδιο πέρα από τις φυσικές του ομορφιές διαθέτει πολλά αξιοθέατα, ιστορικά και θρησκευτικού χαρακτήρα μέρη -πέραν του Δικταίου Άντρου- που αξίζει κανείς χωρίς αμφιβολία, να επισκεφτεί κανείς.

Για τους ανεμόμυλους

Αυτή την περίοδο στα σκαριά είναι και η υπογραφή της σύμβασης για τους ανεμόμυλους. Αυτές τις ημέρες πρόκειται να περάσει από την Δημοτική Επιτροπή για έγκριση και στη συνέχεια να υπογραφεί. Αναμένεται και μια σύσκεψη με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος. Ποσό περίπου 450.000 ευρώ χρηματοδότησης θα προέλθει από την Αναπτυξιακή Λασιθίου για την αναστήλωση ανεμόμυλων. Επίσης ένα ποσό της τάξεως περίπου των 250.000 ευρώ από το πρόγραμμα Interreg για μουσείο-εργαστήριο κατασκευής ανεμόμυλων και εκπαίδευση.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ