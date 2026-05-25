Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA, με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας και της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου.

Η δράση έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών που θα συμμετέχουν, και στην ανάδειξη της σημασίας της βιοποικιλότητας, και την προστασία των υγροτόπων, με προοπτική την βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού της πλούτου, του Γεωπάρκου της Σητείας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ