Σημαντική ήταν η συμβολή της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρήτης – ΕΔΕΑΚ στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Χώνος Σητείας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες περιοχές και απειλώντας τους οικισμούς Καρύδι, Μαγκασά, Κελλάρια, Αδραβάστοι και Ζάκρος.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της άμεσης απειλής για τους κατοίκους, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα για την εκκένωση των παραπάνω οικισμών.

Στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 18 πιστοποιημένοι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ, οι οποίοι επιχείρησαν σε συνεργασία με τις ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ βρέθηκαν στο μέτωπο όταν η φωτιά είχε ήδη φτάσει πάνω από το Καρύδι, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της προς τον οικισμό και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής. Επίσης στο σημείο υπήρχε ομάδα των Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού Σητείας.

Κίνδυνος για τέσσερις εθελοντές

Ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες ήταν οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Τέσσερα μέλη της ΕΔΕΑΚ, κατά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το μέτωπο, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες.

Με ψυχραιμία και άμεσες ενέργειες κατάφεραν να απομακρυνθούν, περνώντας κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες με το όχημά τους την τελευταία στιγμή, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές κατά την επιχειρησιακή τους δράση.

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης, θέτοντας σε επιφυλακή τις δυνάμεις, ζήτησε την ενίσχυση του μετώπου με πυροσβεστικές δυνάμεις από διάφορα σημεία της Κρήτης.

Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας και της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και των κατοίκων των γύρο χωριών, οι οποίοι διέθεσαν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης και περιορισμού της πυρκαγιάς.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη της επιχείρησης και συντονίζοντας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την υποστήριξη των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Στο σημείο βρέθηκε επίσης η βουλευτής κ. Κατερίνα Σπυριδάκη.

Οι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέχισαν να επιχειρούν στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων έως τις πρώτες πρωινές ώρες, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι ο εκπαιδευμένος εθελοντής αποτελεί πολύτιμο και αναπόσπαστο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

ΕΔΕΑΚ Γιάννης Δσκαλάκης