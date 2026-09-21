«Νοιάζομαι για τον συμμαθητή μου» είναι η δράση που υλοποιεί και φέτος το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Σητείας, έχοντας απευθύνει κάλεσμα σε όποιον επιθυμεί και μπορεί να συμμετέχει στην συγκέντρωση σχολικών ειδών όπως τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη (μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, μαρκαδόρους, γεωμετρικά όργανα κλπ) προκειμένου να προσφερθούν σε παιδιά που τα χρειάζονται και να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλα τα παιδιά.

Για την δράση η Κοινωνική Λειτουργός του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Σητείας κ. Δήμητρα Κουνελάκη τόνισε ότι «πραγματοποιείται και φέτος για ένατη συνεχή χρονιά και κάθε χρόνο η ανταπόκριση του κόσμου είναι ολοένα και μεγαλύτερη γεγονός πολύ σημαντικό. Αρχικά στόχος μας είναι να εφοδιάσουμε τους μαθητές κάθε τάξης με σχολική τσάντα, γραφική ύλη, τετράδια κλπ. ώστε κανένα παιδί να μην έχει ελλείψεις σε αυτά τα είδη. Προηγούνται οι οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου αλλά είμαστε διαθέσιμοι να στηρίξουμε -σε συνεννόηση πάντα με τους εκπαιδευτικούς- παιδιά που επίσης έχουν ανάγκη, με διακριτικότητα και εχεμύθεια».

Και φέτος λοιπόν η δράση εξελίσσεται ικανοποιητικά και ήδη έχουν δοθεί τα πρώτα εφόδια σε παιδιά οικογενειών ωφελούμενων του Παντοπωλείου. Βέβαια πρόκειται για μία δράση, που υλοποιείται όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί προκύπτουν ανάγκες και καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης τους.

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνονται είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση. Και φέτος η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική. Μάλιστα πρόσφατα, υπήρξε και μία σημαντική προσφορά πολίτη με τη δωρεά καινούριων σχολικών τσαντών, τετραδίων και σχολικής ύλης.

«Οι δωρεές του κόσμου συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Και θέλω να αναφέρω ότι την ανθρωπιά στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να τη δείχνουμε γιατί διανύουμε δύσκολους καιρούς. Η προσφορά και η έννοια της αλληλεγγύης γενικότερα είναι ένας τρόπος να δείξουμε την ανθρωπιά μας», επεσήμανε.

Στήριξη ευάλωτων οικογενειών

Επιπρόσθετα, εκτός από την συγκεκριμένη δράση το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο διοργανώνει και άλλες με σκοπό την στήριξη ευάλωτων οικογενειών, μία εκ των οποίων θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες. «Στις 26 Σεπτεμβρίου διοργανώνουμε μία μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Τόσα Καλοκαίρια. Η είσοδος είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να προσφέρει τρόφιμα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που υλοποιούμε τη δράση την οποία έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και συμμετέχουν και πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής. Είμαστε στην διαδικασία προετοιμασίας λοιπόν για την υλοποίηση της.»

Αυξημένες ανάγκες

Οι αιτήσεις στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο καταγράφουν αύξηση. «Από πέρυσι μέχρι φέτος έχουμε μία αύξηση. Τώρα στηρίζουμε 68 οικογένειες με προστατευόμενα μέλη αλλά και μοναχικά άτομα. Γι’ αυτό λοιπόν είναι καλό να μας διακατέχει η ανθρωπιά όλο τον χρόνο, κάθε μέρα…», κατέληξε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ