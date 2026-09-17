Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει για τα μέλη του κυκλική πεζοπορία στην περιοχή του Καθαρού. Θα ξεκινήσουμε από τον Σγουρό Πρίνο και θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι, που θα μας βγάλει στη Λιβάδα στα ριζά του Λάζαρου. Έπειτα θα κινηθούμε εκτός μονοπατιού προς την κορυφή στα (1650m) και θα εξερευνήσουμε την κορυφογραμμή γυρίζοντας προς την αφετηρία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Ορειβατικά μποτάκια, μπατόν, καπέλο, αντηλιακό ή αντιανεμικό -ανάλογα τις καιρικές συνθήκες- κι αρκετό νερό

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από την οδό Καραμανλή 24 (S/M Βασιλόπουλος) στον Άγιο Νικόλαο, την Κυριακή το πρωί στις 7:30. Θα πάμε με δικά μας οχήματα. Παρακαλείσθε να δώσετε 5€ στον οδηγό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: περίπου 5 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: περίπου 6 χλμ / Υ.Δ.: γύρω στα 500 μέτρα

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1+

ΑΡΧΗΓΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιάννης Βούλγαρης (694 510 2622)