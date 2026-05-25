Αξιότιμη κα Λυδάκη,

Αγαπητή Μαρία,

Θα ήθελα να σου εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις εγκάρδιες ευχές μου για μια εποικοδομητική και δημιουργική θητεία. Παράλληλα, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου Σητείας και του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της θητείας σου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, έχοντας ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της περιοχής μας. Σου εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων σου καθηκόντων.

Με εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Σητείας

Γιώργος Ζερβάκης