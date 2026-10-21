Μια ελαφρώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά καταγράφεται φέτος στο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται στην ευρύτερη περιοχή του Μεραμβέλλου. Οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αδυνατούν πλήρως να βρουν κατοικία φαίνεται να είναι πλέον περιορισμένες, όμως το βάρος του προβλήματος έχει μετατοπιστεί στο κόστος: τα ενοίκια παραμένουν υψηλά σε σχέση με τις αποδοχές, ιδιαίτερα για αναπληρωτές και νεοδιόριστους που μετακινούνται από άλλες περιοχές της χώρας.

Την εικόνα αυτή περιγράφει, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεραμβέλλου- Οροπεδίου Λασιθίου κ. Διονύσης Μουλιανιτάκης, μετά και την άφιξη των εκπαιδευτικών της δεύτερης φάσης προσλήψεων.

Όπως αναφέρει, όσοι έφτασαν στην περιοχή στη δεύτερη φάση συνάντησαν δυσκολίες στην αναζήτηση στέγης, όχι όμως στην έκταση που είχε παρατηρηθεί παλαιότερα.«Είναι υψηλά τα ενοίκια σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουν οι συνάδελφοι», επισημαίνει, συνοψίζοντας τη βασική δυσκολία που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί.

Λίγο καλύτερη η εικόνα από πέρυσι

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν κάποια λύση για τη διαμονή τους, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις όπου βρέθηκαν κατοικίες ακόμη και σε ιδιαίτερα επιθυμητές περιοχές της πόλης.

Οι τιμές, πάντως, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχει ο κ. Μουλιανιτάκης, αρκετά από τα διαθέσιμα σπίτια προσφέρονται από περίπου 400 ευρώ και πάνω, ποσά που επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό ενός αναπληρωτή ή νεοδιόριστου εκπαιδευτικού.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι είναι ότι δεν έχουν καταγραφεί στον ίδιο βαθμό περιπτώσεις εκπαιδευτικών που έμειναν για μεγάλο διάστημα χωρίς καμία δυνατότητα στέγασης.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά, άλλωστε, υπήρξαν αναπληρωτές οι οποίοι χρειάστηκε προσωρινά να διαμείνουν σε ξενοδοχεία, περιμένοντας να υποχωρήσει η τουριστική κίνηση ώστε να απελευθερωθούν ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Ο ίδιος ο κ. Μουλιανιτάκης είχε χρειαστεί τότε να βοηθήσει προσωπικά συναδέλφους στην αναζήτηση σπιτιού σε διαφορετικές περιοχές.

Αναζήτηση και εκτός Αγίου Νικολάου

Με δεδομένη την πίεση που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά κατοικίας μέσα στον Άγιο Νικόλαο, αρκετοί εκπαιδευτικοί στρέφονται πλέον και προς τις γύρω περιοχές.

Ο κ. Μουλιανιτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά την Ελούντα, το Καλό Χωριό, την Κριτσά, αλλά και τη Νεάπολη ως περιοχές που μπορούν να προσφέρουν περισσότερες επιλογές σε σχέση με το κέντρο της πόλης. «Πλέον είναι πιο εφικτό αυτό παρά μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου», σημειώνει, αναφερόμενος στην επιλογή αναζήτησης κατοικίας εκτός του αστικού κέντρου.

Ο παράγοντας της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Στην εικόνα της φετινής χρονιάς φαίνεται να έχει συμβάλει και μια περιορισμένη μεταβολή στη χρήση ορισμένων ακινήτων.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου, υπήρξαν φέτος ιδιοκτήτες που επέλεξαν να μη διαθέσουν κάποια σπίτια μέσω Airbnb, γεγονός που άφησε περισσότερες κατοικίες διαθέσιμες για μακροχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, η δεύτερη φάση προσλήψεων ήταν αριθμητικά μικρότερη, με αποτέλεσμα η επιπλέον ζήτηση που δημιουργήθηκε στην τοπική αγορά κατοικίας να είναι πιο περιορισμένη.

Ρόλο παίζει και η σταδιακή σταθεροποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Μουλιανιτάκη, μεγαλύτερο μέρος των υπηρετούντων είναι πλέον μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ στην περιοχή έχουν εγκατασταθεί και αρκετοί νεοδιόριστοι.

Το φετινό τοπίο, σε κάθε περίπτωση, εμφανίζεται ηπιότερο ως προς την εξεύρεση κατοικίας, χωρίς όμως να έχει αντιμετωπιστεί το βασικό οικονομικό πρόβλημα που δημιουργεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις ζητούμενες τιμές των ενοικίων και στις αποδοχές των εκπαιδευτικών.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ