Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες, ιδιαίτερα των παιδιών που φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία, ότι η μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών προς το Γυμνάσιο Κριτσάς εξυπηρετείται με σχολικό λεωφορείο από όλες τις περιοχές που υπάγονται στα όρια εγγραφών του σχολείου.

Πρόσφατα, στη μεταφορά εντάχθηκαν και τα Μέσα Λακώνια (περιοχή Άγιος Μηνάς) διευκολύνοντας την καθημερινή πρόσβαση των παιδιών της περιοχής στο σχολείο μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ την Περιφέρεια Κρήτης που ενέκρινε το αίτημά μας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου που το στήριξε.

Εκ μέρους της σχολικής κοινότητας του Γυμνασίου Κριτσάς

Η Διευθύντρια

Άννα Μάμου