Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πρωτοετείς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών στα ΑΕΙ, θα ακολουθήσει, εντός του Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων. Επισημαίνεται ότι για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα των μετεγγραφών είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (Ακαδημαϊκή ταυτότητα, Εύδοξος) το αργότερο μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.