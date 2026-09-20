ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Συνάδελφοι αγρότες,

Ο πρωτογενής τομέας της περιοχής μας βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανείς προκλήσεις που απειλούν άμεσα την επιβίωση των παραγωγών και το μέλλον της τοπικής μας οικονομίας. Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή. Είναι η ώρα να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας, να αναλάβουμε συλλογική δράση και να διεκδικήσουμε λύσεις στα ζωτικής σημασίας προβλήματα που μας αφορούν όλους.

Η «Πρωτοβουλία Αγροτών Σητείας» καλεί όλα τα μέλη της, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00, ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΟΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα εξής κρίσιμα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΕΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑ: Αποτίμηση της κατάστασης, διεκδίκηση άμεσων αποζημιώσεων και μέτρων στήριξης για τις πληγείσες καλλιέργειες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΕΦ & ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Άμεση διεκδίκηση της εκταμίευσης των καθυστερημένων κονδυλίων που αφορούν τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) προς τους συνεταιρισμούς, προκειμένου να σταματήσει η ασφυξία στην αγορά και να διασφαλιστεί η ρευστότητά τους.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Εύρεση ουσιαστικών λύσεων για την οξεία έλλειψη εργατών γης που δυσχεραίνει την παραγωγική διαδικασία.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ: Επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά και τρόποι προστασίας του τοπικού μας προϊόντος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΔΑΟΚ): Επιτακτική ανάγκη για διαφάνεια και τακτική δημοσιοποίηση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν παραγωγή, πώληση και αποθέματα ελαιολάδου από τους συνεταιρισμούς και τα εργοστάσια επεξεργασίας ελαιοκάρπου.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΣΔΕ: Συνέπειες στις επιδοτήσεις και άσκηση πίεσης για την άμεση επίλυση των δυσλειτουργιών του συστήματος.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν. Μόνο μέσα από τη μαζική μας παρουσία και την κοινή συνισταμένη των διεκδικήσεών μας θα καταφέρουμε να ακουστεί η φωνή μας και να φέρουμε αποτελέσματα.

Σας περιμένουμε όλους εκεί.