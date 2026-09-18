Έχει ήδη ξεκινήσει η μάχη για τις δύο επιπλέον θέσεις στο Champions League της περιόδου 2027/28 που θα δοθούν με βάση την εποχιακή κατάταξη των αποτελεσμάτων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αυτή ήταν η δεύτερη εβδομάδα δράσης στα ευρωπαϊκά κύπελλα -αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο Europa League, μετά εκείνη που προηγήθηκε στο Champions League.

Η Ελλάδα μετά τις νίκες ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΟΦΗ είναι στην ένατη θέση με 4.600 βαθμούς

Η κατάταξη αυτή επιβραβεύει τις χώρες των οποίων οι ομάδες συγκεντρώνουν τους περισσότερους βαθμούς και στις τρεις διεθνείς διοργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League.

Ο συγκεκριμένος τύπος υπολογισμού εισήχθη παράλληλα με την νέα μορφή του Champions League.

Πώς όμως κερδίζονται και υπολογίζονται οι βαθμοί; Κάθε σύλλογος που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να κερδίσει βαθμούς βάσει της απόδοσής του. Οι ομάδες που αγωνίζονται στο Champions League μπορούν να συγκεντρώσουν περισσότερους συνολικούς βαθμούς σε σχέση με εκείνες του Europa League ή του Conference League, με μέγιστα όρια τους 29,5, τους 23 και τους 20,5 βαθμούς αντίστοιχα. Οι βαθμοί κερδίζονται τόσο από τις ισοπαλίες όσο και από τις νίκες στους αγώνες της διοργάνωσης, ενώ απονέμονται και επιπλέον βαθμοί (bonus) για την πρόκριση στα περισσότερα στάδια των νοκ-аουτ αγώνων καθώς και -από τη φετινή σεζόν- βάσει της θέσης της ομάδας στον ενιαίο βαθμολογικό πίνακα των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

Οι τελικοί βαθμοί κατάταξης χωρών της UEFA υπολογίζονται αθροίζοντας τους συνολικούς βαθμούς που συγκέντρωσαν όλοι οι σύλλογοι μιας συγκεκριμένης ομοσπονδίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν και διαιρώντας το άθροισμα αυτό με τον αριθμό των ομάδων που συμμετείχαν. Για τον λόγο αυτό, η παραμονή της Αταλάντα στο Conference League μετά τα προκριματικά επέτρεψε στην Ιταλία να ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο και να υπολογίζει στους βαθμούς που μπορεί να συγκεντρώσει η ομάδα του Μπέργκαμο κατά τη φάση των ομίλων.

Αυτή είναι η βαθμολογία μετά και την πρώτη αγωνιστική του Europa League: Πορτογαλία 5,500 βαθμοί (επιπλέον θέση στο Champions League) Αγγλία 5,277 βαθμοί (επιπλέον θέση στο Champions League) Αζερμπαϊτζάν 5,125 βαθμοί Τουρκία 5,100 βαθμοί Νορβηγία 5,000 βαθμοί Γερμανία 4,857 βαθμοί Αυστρία 4,800 βαθμοί Ισπανία 4,625 βαθμοί Ελλάδα 4,600 βαθμοί Ιταλία 4,357 βαθμοί

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη υπόκειται σε αλλαγές, ειδικά στα αρχικά στάδια των διοργανώσεων. Την περασμένη εβδομάδα, το Αζερμπαϊτζάν κατείχε την πρώτη θέση χάρη στους βαθμούς που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων -και συγκεκριμένα λόγω της εντυπωσιακής πρόκρισης της Σαμπάχ στη φάση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ξεπεράστηκε από την Αγγλία και τη Νορβηγία. Με την πάροδο του χρόνου, είναι πιθανό οι χώρες που φιλοξενούν τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να αποκτήσουν το προβάδισμα.