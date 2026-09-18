Στη Λίμνη Βουλισμένη στρέφονται από αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, τα βλέμματα, καθώς ξεκινά στον Άγιο Νικόλαο το Agios Nikolaos Cliff Diving 2026. Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται για 8η χρονιά, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή 17 κορυφαίων αθλητών από την Ευρώπη και την Αμερική.

Η χαρακτηριστική πλατφόρμα ύψους άνω των 20 μέτρων είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους αθλητές, οι οποίοι θα επιχειρήσουν θεαματικές καταδύσεις, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο αγωνιστικό θέαμα στο κοινό που θα βρεθεί στη Λίμνη.

Η δυνατότητα παρακολούθησης της δράσης από πολύ κοντά αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έχουν κάνει τη διοργάνωση ξεχωριστή όλα αυτά τα χρόνια. Για δύο ημέρες, η Λίμνη Βουλισμένη και το κέντρο της πόλης θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας διοργάνωσης που έχει πλέον αποκτήσει σταθερή θέση στο αθλητικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου. Η ιδιαίτερη μορφολογία του χώρου, σε συνδυασμό με την άμεση επαφή των αθλητών με το κοινό, δημιουργούν ένα σκηνικό που διαφοροποιεί το Cliff Diving του Αγίου Νικολάου από αντίστοιχες διοργανώσεις.

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάστηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Βουλισμένη, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου, της οργανωτικής επιτροπής και αθλητών που συμμετέχουν στους αγώνες. Το Agios Nikolaos Cliff Diving 2026 αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και της Infinity Drop.

Η φετινή διοργάνωση εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα για τον Άγιο Νικόλαο, ενισχύοντας την παρουσία της πόλης στον χάρτη των διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και προσελκύοντας αθλητές και επισκέπτες.

Η αντίστροφη μέτρηση πλέον ολοκληρώθηκε. Από αύριο, οι αθλητές παίρνουν θέση στην πλατφόρμα της Λίμνης και ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει σε ρυθμούς Cliff Diving, με ένα διήμερο γεμάτο εντυπωσιακές καταδύσεις και υψηλές αγωνιστικές απαιτήσεις.

Οι φετινές αθλητικές διοργανώσεις στον Άγιο Νικόλαο είναι αφιερωμένες στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, ως φόρος τιμής στην προσφορά της στον τοπικό αθλητισμό και τον εθελοντισμό.