Ένα σοκαριστικό περιστατικό ερευνούν οι Αστυνομικές αρχές στα Χανιά.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, την Πέμπτη ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές για σπάσιμο παραθύρου σε σχολείο του σχολικού συγκροτήματος της Αμπεριάς και ειδικότερα στο κτίριο του 13ου Δημοτικού, για θραύση υαλοπίνακα πιθανότατα από αεροβόλο όπλο.

Το περιστατικό, που μόνο ανησυχία και προβληματισμό προκάλεσε, σημειώθηκε την Τετάρτη και μάλιστα σε ώρα μαθήματος.

Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία, σύμφωνα με τα Χανιώτικα Νέα.