Ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας σταθερής αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ηπείρου και Κρήτης γίνεται τον Νοέμβριο, με την πρώτη πιλοτική απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων–Ηρακλείου.

Η πρωτοβουλία αφορά πτήση με αναχώρηση από τα Ιωάννινα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και επιστροφή την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους των δύο περιοχών να μετακινηθούν απευθείας, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό.

Η πιλοτική αυτή προσπάθεια θεωρείται σημαντική, καθώς η ανταπόκριση του επιβατικού κοινού μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική καθιέρωση τακτικών δρομολογίων μεταξύ των δύο περιοχών.

Η απευθείας αεροπορική σύνδεση θα μπορούσε να ενισχύσει τις μετακινήσεις για τουριστικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς λόγους, διευκολύνοντας παράλληλα την επικοινωνία μεταξύ δύο ιδιαίτερα σημαντικών τουριστικών και οικονομικών περιοχών της χώρας.