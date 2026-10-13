Ρέθυμνο: Όχημα παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε – Βρέθηκε νεκρή από περαστικούς

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, σε σημείο όπου ο δρόμος σχηματίζει μεγάλη ευθεία, λίγο πριν από την είσοδο στην πόλη του Ρεθύμνου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα στον δρόμο.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου. Ωστόσο, για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση. Σύμφωνα με πληροφορίες κλιμάκιο της τροχαίας στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τα στοιχεία της άτυχης γυναίκας.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού και τον εντοπισμό του οχήματος που φέρεται να εμπλέκεται.

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