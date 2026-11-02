Χρηματοδότηση 2,15 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τη χρηματοδότηση ύψους 2.148.436,94 ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των κτηριακών και τεχνικών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προβλέπει απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δημόσιων πανεπιστημίων και της βελτίωσης των συνθηκών εκπαίδευσης, έρευνας και ακαδημαϊκής λειτουργίας.

Η παρέμβαση εντάσσεται στην προτεραιότητα του Υπουργείου για τη συστηματική συντήρηση και αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημιακών υποδομών, με στόχο τη σταδιακή αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και τη διαμόρφωση ασφαλέστερων και λειτουργικότερων χώρων για τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους εργαζομένους.

Η απόφαση αφορά την τροποποίηση της πράξης «Συντηρήσεις και επισκευές των υποδομών και πάσης φύσεως εξοπλισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιόδου 2025-2026», η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμες ανάγκες των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους, την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών χώρων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών, των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται



Ειδικότερα, προβλέπονται:

Συντηρήσεις και επισκευές κτηριακών υποδομών: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε πανεπιστημιακά κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και λοιπούς χώρους του ΕΚΠΑ, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε πανεπιστημιακά κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και λοιπούς χώρους του ΕΚΠΑ, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Έλεγχοι και συντηρήσεις ανελκυστήρων: Τακτικοί έλεγχοι, εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών στους ανελκυστήρες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση τους.

Τακτικοί έλεγχοι, εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών στους ανελκυστήρες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση τους. Επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων: Συντήρηση και αποκατάσταση προβλημάτων σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά συστήματα, καθώς και σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και κλιματισμού, για την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων.

Συντήρηση και αποκατάσταση προβλημάτων σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά συστήματα, καθώς και σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και κλιματισμού, για την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων. Συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων: Έλεγχος, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά συστήματα που υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου.

Έλεγχος, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά συστήματα που υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου. Αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων και προστασία των υποδομών: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φθορών και τεχνικών δυσλειτουργιών, καθώς και για τη διατήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των κρίσιμων τεχνικών συστημάτων σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΚΠΑ.

Στο επίκεντρο οι υποδομές των δημόσιων Πανεπιστημίων

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη συστηματική ενίσχυση των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με προτεραιότητα τη βελτίωση των υποδομών τους και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Στην ίδια κατεύθυνση, για την περίοδο 2026-2030 έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση συνολικού ύψους 115,85 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων Πανεπιστημίων και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρόκειται για ένα ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο, διακριτό από τη συγκεκριμένη πράξη του ΕΚΠΑ, που αποσκοπεί στη συστηματική αντιμετώπιση των αναγκών των Ιδρυμάτων.