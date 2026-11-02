Με νέες δωρεές βιβλίων στην Ξάνθη συνεχίζουν τη δράση τους οι Bookmarkers. Αποδέκτες αυτή τη φορά ήταν το Γενικό Νοσοκομείο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το 1ο Γενικό Λύκειο, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, εμπνευστή και κινητήρια δύναμη του οργανισμού, να αναλαμβάνει προσωπικά την παράδοση στους δύο πρώτους φορείς. Η πρωτοβουλία έτυχε θερμής υποδοχής, με τους εκπροσώπους και των τριών φορέων να εκφράζουν την εκτίμησή τους και να ευχαριστούν τον κ. Δημητριάδη και τους Bookmarkers για την προσφορά τους.

Όπως τόνισε ο ίδιος, οι Bookmarkers δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν ουσιαστικά και χωρίς θόρυβο, με στόχο να καλλιεργήσουν την αγάπη για το βιβλίο, καθώς η επαφή με την ανάγνωση αποτελεί κέρδος για ολόκληρη την κοινωνία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το έργο του οργανισμού χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ο κ. Δημητριάδης παρέδωσε τα βιβλία παρουσία της διοικήτριας, κ. Ζωής Κοσμίδου, και μελών του προσωπικού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ένα καλό βιβλίο μπορεί να αποτελέσει πηγή παρηγοριάς και συντροφιάς για τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Εξέφρασε επίσης την ευχή τα βιβλία να αξιοποιούνται και από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ αναφέρθηκε στην πρόθεση των Bookmarkers να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της βιβλιοθήκης. Από την πλευρά της, η κ. Κοσμίδου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Δημητριάδη και τους Bookmarkers για την πρωτοβουλία τους.

Ακολούθησε η επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξάνθης, όπου ο κ. Δημητριάδης παρέδωσε τα βιβλία παρουσία του δημάρχου Ξάνθης, κ. Στράτου Κοντού, και μελών του προσωπικού. Ο δήμαρχος εξέφρασε τις ευχαριστίες του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς για έναν χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Από την πλευρά του, ο κ. Δημητριάδης επανέλαβε τη δέσμευση των Bookmarkers να συνεχίσουν να στηρίζουν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της συλλογής της.

Αντίστοιχη δωρεά πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, όπου τα βιβλία παρέλαβε ο διευθυντής, Χρήστος Ιωαννίδης, παρουσία μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο κ. Ιωαννίδης ευχαρίστησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τους Bookmarkers για την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που οι Bookmarkers επισκέπτονται την Ξάνθη, συνεχίζοντας την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

Οι δωρεές αυτές αποτελούν ακόμη μία έκφραση της δραστηριότητας των Bookmarkers, που επιδιώκουν να διευρύνουν την πρόσβαση στο βιβλίο μέσα από συνεργασίες με φορείς της κοινωνίας.