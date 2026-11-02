Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όταν ένας 45χρονος άνδρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, πήγε τα ξημερώματα σε χώρο φύλαξης οχημάτων, προκειμένου να πάρει πίσω το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί από την Τροχαία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:25 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα μεθυσμένο και προχώρησαν στην ακινητοποίηση του οχήματός του, μεταφέροντάς το σε χώρο φύλαξης. Ωστόσο, περίπου στις 07:20 το πρωί, ο 45χρονος επέστρεψε στο σημείο, αποφασισμένος να πάρει το αυτοκίνητό του.

Βίντεο ντοκουμέντο

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, ο άνδρας εισέρχεται στο όχημα και επιχειρεί να αποχωρήσει από τον χώρο, παρά τις προσπάθειες εργαζομένου να τον σταματήσει. Στη συνέχεια, ο 45χρονος χτυπά με το αυτοκίνητο ένα σταθμευμένο λευκό βαν, προκαλώντας ζημιές, ενώ από την πρόσκρουση καταστρέφεται και τμήμα του τσιμεντένιου τοίχου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του χώρου.

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς παρασύρθηκε από το όχημα κατά την προσπάθειά του να εμποδίσει την έξοδο του αυτοκινήτου από τον χώρο φύλαξης.

Οι αστυνομικοί, που αναζήτησαν τον 45χρονο μετά το περιστατικό, έφτασαν στο σπίτι του, όπου εκείνος βγήκε χωρίς να προβάλει αντίσταση. Κατά τη νέα μέτρηση αλκοόλ στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.