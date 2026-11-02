Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), πραγματοποιήθηκαν στη Ningbo της Κίνας σημαντικές συναντήσεις της Καθ. Ειρήνης Δήμου, εκπροσωπώντας το Τμήμα, και του Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας του ΕΛΜΕΠΑ, Καθ. Κωνσταντίνου Πετρίδη.

Οι συναντήσεις με εκπροσώπους του Ningbo University, συμπεριλαμβανομένου του Joint Institute με το University of Angers, καθώς και του Ningbo University of Finance and Economics, αποτέλεσαν μια ουσιαστική ευκαιρία για τη διερεύνηση νέων πεδίων ακαδημαϊκής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων με τον Αντιπρόεδρο του Ningbo University, Καθηγητή Qingqing Wang, και τον Πρόεδρο του Ningbo University of Finance and Economics, Καθηγητή Haohan Wang, εξετάστηκαν προοπτικές συνεργασίας με έμφαση:

• Στην κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, μέσω ανταλλαγών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

• Στην ερευνητική συνεργασία, με την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών και τη δικτύωση των ακαδημαϊκών κοινοτήτων.

• Στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών συνεργειών, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.