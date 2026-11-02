Το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε του Πανηγυρικού Εσπερινού που τελέστηκε στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίων Αναργύρων Νοσοκομείου πόλεως Αγίου Νικολάου. Το πρωί της Κυριακής Ε’ Λουκά, ιερούργησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Μιλάτου.

Μιλώντας για τη βιωτή και τα θαυμάσια των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εξ Ασίας, σημείωσε: “Βλέπουμε ότι η Εκκλησία τιμά πολύ τους Αγίους Αναργύρους, γιατί η υγεία της ψυχής και του σώματος συμβαδίζουν. Προστρέχουμε λοιπόν σε αυτούς που από τότε που ήταν εν ζωή πολύ αγάπησαν τους ανθρώπους. Έτρεχαν δεξιά και αριστερά να θεραπεύσουν όποιον τους ζητούσε βοήθεια, όποιον ήταν ασθενής. Και το έκαναν πάντοτε με πολλή αγάπη και χωρίς χρήματα, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι, δηλαδή δεν λάμβαναν αργύρια, χρήματα της τότε εποχής.

Ένα μόνο ζητούσαν σε όσους θεράπευαν. Ζητούσαν να γνωρίσουν τον Χριστό, τον Θεό που πίστευαν και οι ίδιοι και στο όνομα του οποίου θαυματουργούσαν. Αξιοποιούσαν φυσικά την ιατρική τους παιδεία και τα φάρμακα της εποχής, όλες όμως τις ανίατες και βαριές ασθένειες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, τις ανέθεταν με την προσευχή τους στον Χριστό και ζητούσαν τη βοήθειά Του. Και ο Χριστός, σε εκείνους που πιστεύουν αληθινά σε Αυτόν, δεν τους χαλάει χατίρι, ούτε αποστρέφει το πρόσωπό Του και κάνει πράξη τα προς σωτηρίαν αιτήματα”.