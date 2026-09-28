Στην επιβολή διοικητικού προστίμου και στην αφαίρεση της άδειας θήρας από κυνηγό προχώρησαν στις 19 Σεπτεμβρίου οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Π.Ε. Λασιθίου, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, η παράβαση αφορούσε παράνομη μεταφορά κυνηγετικού όπλου.

Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες, στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας περί θήρας, διαπίστωσαν την παράβαση και επέβαλαν τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η αφαίρεση της άδειας θήρας.