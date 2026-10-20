Μερικές φορές, ένα μικρό κομμάτι μπορεί να κάνει την διαφορά. Αυτό ακριβώς θέλησαν να δείξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό ζωγραφικής «Μικρές πράξεις για έναν καλύτερο κόσμο».

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Bluegr και το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2026. Στη δράση συμμετείχαν παιδιά από τις τάξεις Β΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ1΄ και ΣΤ2΄, με έργα που έδωσαν χρώμα σε έννοιες όπως η προσφορά, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, ο σεβασμός προς το περιβάλλον.

Το ομαδικό έργο της Ε΄ τάξης διακρίθηκε για τη σύνθεση της δημιουργίας του. Κάθε παιδί ζωγράφισε ένα διαφορετικό κομμάτι παζλ με την παρότρυνση της εκπαιδευτικού Χριστίνας Νταή, αποτυπώνοντας μια διαφορετική πράξη προσφοράς. Όλα τα κομμάτια ενώθηκαν σε ένα κοινό έργο αναδεικνύοντας πως ο καθένας/μία έχει τη δική του/της θέση και συμβολή σε μία ομάδα.

Η διάκριση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά, καθώς αναγνώρισε όχι μόνο το τελικό έργο, αλλά και την κοινή προσπάθεια που χρειάστηκε για να δημιουργηθεί. Ως έπαθλο, η Ε΄ τάξη θα πραγματοποιήσει μία ομαδική εκδρομή με λεωφορείο. Διάκριση απέσπασαν επίσης δύο μαθητές της Δ΄ τάξης για τη δική τους συνεργατική δημιουργία.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο CandiaParkVillage, στο πλαίσιο της ετήσιας Γιορτής Εθελοντισμού. Οι μαθητές και οι οικογένειές τους είχαν προσκληθεί στην απονομή των βραβείων σε μία εκδήλωση φιλοξενίας. Τα έργα του διαγωνισμού παρουσιάστηκαν σε εικαστική έκθεση.

Θερμές ευχαριστίες στην κ. Δάφνη Κρέμα για τον συντονισμό, καθώς και στις εκπαιδευτικούς που ενέπνευσαν, καθοδήγησαν και στήριξαν τα παιδιά σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε την Bluegr και το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη για τη διοργάνωση και για την ευκαιρία που έδωσαν στα παιδιά να εμπνευστούν και να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους.

Πίσω από κάθε δημιουργία υπάρχει μία αλληλουχία συνδέσεων που δημιουργείται από μία ομάδα ανθρώπων για ένα κοινό αποτέλεσμα. Τα παιδιά που φαντάζονται και δημιουργούν, οι εκπαιδευτικοί που τα ενθαρρύνουν, όσοι βοηθούν και συντονίζουν, οι διοργανωτές που ανοίγουν δρόμους. Όλοι συμβάλλουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, όπως κάθε κομμάτι είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί ένα παζλ.

Η Διευθύντρια

Παρασκευή Παγκάλου