Νέα ήττα γνώρισε η ΑΕ Νεάπολης στον 10ο όμιλο της Γ εθνικής και την εντός έδρας αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής με τον Ρεθυμνιακο ο οποίος επικράτησε με σκορ 3-1.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 6′ με πέναλτι του Κώτσιου και διπλασίασαν τα τέρματα τους στο 37′ με τον Μπάρο. Οι πρωταθλητές Λασιθίου μείωσαν στο 48′ με πέναλτι του Σταυρακάκη και με το σκορ στο 1-2 πήγαν στα αποδυτήρια.

Ένα ακόμη γρήγορο γκολ ήρθε για τον Ρεθυμνιακο στο 52′ με τον Μπάρο που έκανε το 1-3 και το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το τέλος.

Με νίκη του Γιούχτα με 4-0 επί της Χερσονήσου και επικράτηση του Τυμπακίου με 2-1 επί του Εργοτέλη ολοκληρώθηκαν δύο από τις αναμετρήσεις της Κυριακής για τη Γ’ Εθνική. Τα Χανιά νίκησαν εκτός έδρας τον Πανακρωτηριακό με 2-1.

Στην αναμέτρηση του Σαββάτου, ο ΠΟΑ επικράτησε με 1-0 του Πλατανιά.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με τον ΑΟΑΝ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Επισκοπή, στις 16:00.

Τα Χανιά οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, καθώς μετά από τέσσερις αγωνιστικές μετρούν το απόλυτο των νικών, έχοντας συγκεντρώσει 12 βαθμούς. Παράλληλα, διαθέτουν την καλύτερη επίθεση με 17 γκολ και την καλύτερη διαφορά τερμάτων (+14). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΠΟ Ατσαλένιος με 8 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Ρεθυμνιακός και η Επισκοπή με 7 βαθμούς. Ο Γιούχτας είναι πέμπτος με 6 βαθμούς, έχοντας τρεις ισοπαλίες και μία νίκη, ενώ ο ΑΟΑΝ βρίσκεται στην έκτη θέση με 5 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο. Στους 5 βαθμούς βρίσκεται και ο Πανακρωτηριακός, ενώ Εργοτέλης και ΑΟ Τυμπακίου έχουν από 4 βαθμούς. Η Χερσόνησος ακολουθεί με 3 βαθμούς, έχοντας δεχθεί 13 γκολ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Ο Πλατανιάς βρίσκεται στην προτελευταία θέση με έναν βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η ΑΕ Νεάπολης, η οποία έχει γνωρίσει τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, με απολογισμό ένα γκολ υπέρ και 13 κατά.

Για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής ο ΑΟΑΝ υποδέχεται τη Χερσόνησο, ενώ ο ΠΟ Ατσαλένιος αντιμετωπίζει την Επισκοπή σε μία αναμέτρηση με ενδιαφέρον για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Εργοτέλης φιλοξενεί τον Γιούχτα, ενώ τα πρωτοπόρα Χανιά υποδέχονται τον Πλατανιά, με στόχο να συνεχίσουν την αήττητη πορεία τους. Η ΑΕ Νεάπολης αναζητά τους πρώτους βαθμούς της στο πρωτάθλημα απέναντι στον ΑΟ Τυμπακίου, ενώ ο Ρεθυμνιακός αντιμετωπίζει τον Πανακρωτηριακό.