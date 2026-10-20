Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεραμβέλλου – Οροπεδίου καλεί όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργία που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε. την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, καθώς και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Βγαίνουμε στον δρόμο για το δημόσιο σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας και για την αξιοπρέπεια που δικαιούμαστε ως εκπαιδευτικοί!

Η καθημερινότητα στα σχολεία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, η υποστελέχωση, τα πολυπληθή τμήματα, οι ελλείψεις σε υποδομές και οι αυξημένες απαιτήσεις υπονομεύουν το εκπαιδευτικό έργο και επιβαρύνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως κανονικότητα την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και την προσπάθεια να καλύπτονται οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των σχολείων με όλο και λιγότερους πόρους και περισσότερη προσωπική εξάντληση.

Απεργούμε και διεκδικούμε:

Αξιοπρεπείς μισθούς και καλύτερους όρους διαβίωσης , με ουσιαστικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών.

, με ουσιαστικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών , ώστε κάθε σχολείο να έχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

, ώστε κάθε σχολείο να έχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ασφαλή και σύγχρονα σχολεία , με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, συντήρηση των κτιρίων και κάλυψη όλων των αναγκαίων υποδομών.

, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, συντήρηση των κτιρίων και κάλυψη όλων των αναγκαίων υποδομών. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα , για ουσιαστική παιδαγωγική υποστήριξη και καλύτερες συνθήκες μάθησης για κάθε παιδί.

, για ουσιαστική παιδαγωγική υποστήριξη και καλύτερες συνθήκες μάθησης για κάθε παιδί. Προστασία των εργασιακών και παιδαγωγικών μας δικαιωμάτων , με σεβασμό στο εκπαιδευτικό έργο και στην επιστημονική και παιδαγωγική μας ελευθερία.

, με σεβασμό στο εκπαιδευτικό έργο και στην επιστημονική και παιδαγωγική μας ελευθερία. Κατάργηση της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης και του νέου πειθαρχικού πλαισίου, που εντείνουν την πίεση και περιορίζουν τη συλλογική δράση και τη συνδικαλιστική ελευθερία.

Η υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου είναι υπόθεση όλων μας! Η μόρφωση των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών, ούτε οι εκπαιδευτικοί να καλούνται να αναπληρώνουν με προσωπικές θυσίες τις ελλείψεις της πολιτείας.

Κανείς και καμία μόνος/η! Με συλλογικό αγώνα, αλληλεγγύη και μαζική συμμετοχή μπορούμε να διεκδικήσουμε ουσιαστικές λύσεις και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου αφήνουμε τις σχολικές αίθουσες και δίνουμε δυναμικό «παρών» στον αγώνα για ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά, για την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ!

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 20226 στις 10:00 π.μ.

Συλλογικά, μαζικά, αποφασιστικά! Για το σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας και για τα δικαιώματα που μας αξίζουν!

Ο πρόεδρος Διον. Μουλιανιτάκης

Η γεν. γραμματέας Μαρίνα Σκουλικάρη