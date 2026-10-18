Ολοκληρώθηκε με το μεγάλο ντέρμπι Αναγέννηση-Νίκη Σητείας ισόπαλο 1-1 η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΟΑΝ Β-Κόρφος Ελούντας 1-2

Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟ Βραχασίου 0-10

ΑΟ Κριτσάς-ΑΣΙ 5-1

Αναγέννηση-Νίκη Σητείας 1-1

ΑΟΣΚ-ΟΦΙ 0-3 α.α.

Η βαθμολογία

1.ΑΟ Βραχασίου 4-0-0 (25-0) 12

2.ΟΦΙ 4-0-0 (21-1) 12

3.Αναγέννηση 3-1-0 (11-2) 10

4.Νίκη Σητείας 3-1-0 (7-2) 10

5.ΑΟ Κριτσάς 2-0-2 (9-7) 6

6.Κόρφος Ελούντας 1-0-3 (4-13) 3

7.Ίτανος Παλαικάστρου (3-15) 1-0-3 3

8.ΑΣΙ 1-0-3 (3-22) 3

9.ΑΟΑΝ Β 0-0-4 (2-10) 0

10.ΑΟΣΚ 0-0-4 (0-12) 0

Η επόμενη 5η αγωνιστική

Νίκη Σητείας-ΑΣΙ

ΑΟ Βραχασίου-Αναγέννηση

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Κριτσάς

ΟΦΙ-Ίτανος Παλαικάστρου

ΑΟΑΝ Β-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.