Ολοκληρώθηκε με το μεγάλο ντέρμπι Αναγέννηση-Νίκη Σητείας ισόπαλο 1-1 η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΟΑΝ Β-Κόρφος Ελούντας 1-2
Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟ Βραχασίου 0-10
ΑΟ Κριτσάς-ΑΣΙ 5-1
Αναγέννηση-Νίκη Σητείας 1-1
ΑΟΣΚ-ΟΦΙ 0-3 α.α.
Η βαθμολογία
1.ΑΟ Βραχασίου 4-0-0 (25-0) 12
2.ΟΦΙ 4-0-0 (21-1) 12
3.Αναγέννηση 3-1-0 (11-2) 10
4.Νίκη Σητείας 3-1-0 (7-2) 10
5.ΑΟ Κριτσάς 2-0-2 (9-7) 6
6.Κόρφος Ελούντας 1-0-3 (4-13) 3
7.Ίτανος Παλαικάστρου (3-15) 1-0-3 3
8.ΑΣΙ 1-0-3 (3-22) 3
9.ΑΟΑΝ Β 0-0-4 (2-10) 0
10.ΑΟΣΚ 0-0-4 (0-12) 0
Η επόμενη 5η αγωνιστική
Νίκη Σητείας-ΑΣΙ
ΑΟ Βραχασίου-Αναγέννηση
Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Κριτσάς
ΟΦΙ-Ίτανος Παλαικάστρου
ΑΟΑΝ Β-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.