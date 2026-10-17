Με την επίσημη τελετή εγκαινίων την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, άνοιξε τις πύλες της η 1η Παγκρήτια Έκθεση Σπίτι & Οικοδομή – Home Expo Crete, μια νέα διοργάνωση αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Η έκθεση διοργανώνεται από τη SOLO EVENT, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την υποστήριξη της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), παρουσιάζοντας προϊόντα, υπηρεσίες και σύγχρονες λύσεις για την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενεργειακή αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και τη διακόσμηση κατοικιών.

Με τη συμμετοχή δεκάδων εκθετών και επιχειρήσεων, η έκθεση συγκεντρώνει επαγγελματίες του κλάδου της κατοικίας και της οικοδομής, δημιουργώντας ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης και συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας, φορέων και επαγγελματιών.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας κ. Μιχάλης Κλώντζας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κ. Νίκος Καμινογιαννάκης, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Μπελούκας και Στέργιος Ατσαλάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Άννα Οικονόμου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) κ. Γιώργος Αστρουλάκης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΑΝ κ. Αλέξανδρος Σκύβαλος, καθώς και εκπρόσωποι των διοργανωτών, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.

Μανώλης Μενεγάκης: «Στηρίζουμε πρωτοβουλίες

που δημιουργούν νέες προοπτικές για τον τόπο μας»

Στον χαιρετισμό του, που αναγνώστηκε κατά την τελετή, καθώς μια απρόσμενη αδιαθεσία δεν του επέτρεψε να παραστεί αυτοπροσώπως, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης χαρακτήρισε τη διοργάνωση σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων προοπτικών συνεργασίας και ανάπτυξης.

«Επιδίωξή μας είναι η περιοχή μας να αναδεικνύεται όχι μόνο ως ένας καταξιωμένος τουριστικός προορισμός, αλλά και ως ένας τόπος δημιουργίας, συνεργασίας, επενδύσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή η Home Expo Crete να καθιερωθεί ως ένας νέος δυναμικός θεσμός για την περιοχή.

Γιώργος Αστρουλάκης: «Η αξία μιας δημοτικής υποδομής

φαίνεται και στο πόσες ευκαιρίες δημιουργεί γύρω της»

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ κ. Γιώργος Αστρουλάκης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους, ανέδειξε τον ρόλο της Μαρίνας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας ότι «η αξία μιας δημοτικής υποδομής φαίνεται και στο πόσες ευκαιρίες δημιουργεί γύρω της». Όπως επισήμανε, η διοργάνωση φέρνει στον Άγιο Νικόλαο επιχειρήσεις, τεχνογνωσία και νέες ιδέες, δημιουργώντας προοπτικές συνεργασίας και οικονομικής δραστηριότητας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη και ο αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας κ. Μιχάλης Κλώντζας.

Ένα τριήμερο επιχειρηματικότητας και αθλητισμού

Παράλληλα, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open ιστιοπλοΐας, συνδυάζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα με τον αθλητισμό και την εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αναστασίου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κλάσης Σκαφών J24 κ. Μιχαήλος Καρβελάς, ενώ την επίσημη έναρξη των αγώνων κήρυξε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Αγίου Νικολάου κ. Στέργιος Ατσαλάκης.

Η παράλληλη διεξαγωγή των δύο διοργανώσεων αναδεικνύει τις δυνατότητες της Μαρίνας Αγίου Νικολάου να φιλοξενεί σημαντικές εκθεσιακές και αθλητικές εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στην προβολή της περιοχής και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η έκθεση συνεχίζεται έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Η Home Expo Crete θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 21:00, με γενική είσοδο 3 ευρώ.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 21:00, με συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, με είσοδο 5 ευρώ.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους δημότες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη να επισκεφθούν την έκθεση, να γνωρίσουν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και να στηρίξουν μια νέα διοργάνωση που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια της περιοχής.