Ένας γνώριμος και καταξιωμένος αξιωματικός ο Πλωτάρχης Λ.Σ. Γεώργιος Πατεράκης ανέλαβε σήμερα και επίσημα τα ηνία του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας , με την τοπική κοινωνία, τις αρχές και τους φορείς της περιοχής να υποδέχονται την τοποθέτησή του με ιδιαίτερη θέρμη.

Η απόφαση της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος για την έκτακτη μετακίνησή του μετά από μια επιτυχημένη πορεία ως Διοικητής της Λιμενικής Αρχής Ελούντας εν μέσω μάλιστα της θερινής περιόδου επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και την ανάγκη για έναν έμπειρο αξιωματικό στο τιμόνι της περιοχής.

Ο νέος Λιμενάρχης συνδέεται στενά με την Ιεράπετρα, καθώς διαθέτει βαθιά γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων από την προηγούμενη, μακρά θητεία του στην περιοχή τόσο ως Υπολιμεναρχης όσο και ως κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους.

Ευχόμαστε στον νέο Λιμενάρχη καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει!