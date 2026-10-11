Η Μαρία Λούκα είναι ντοκιμαντερίστρια, συγγραφέας και δημοσιογράφος. Έχει ασχοληθεί μέσα από τη δημοσιογραφική και κινηματογραφική της δουλειά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ακροδεξιά βία, τον κρατικό αυταρχισμό, το προσφυγικό και την έμφυλη βία. Έχει συνεργαστεί με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, ενώ έχει αναλάβει το σενάριο και την αρχισυνταξία σε ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ, το Cosmote History, το Vice Greece και ανεξάρτητες παραγωγές. Μεταξύ άλλων έχει συνσκηνοθετήσει τις ταινίες «Πένθος – Αυτοί που μένουν» και «Survivors- Ξαναγράφοντας τον μύθο της».

Το 2021 εκδόθηκε η πρώτη της νουβέλα «Μια γυναίκα απολογείται», ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή άλλων 6 βιβλίων. Είναι μία από τις συγγραφείς του θεατρικού μονολόγου «18/9» Δεκαοχτώ Ενάτου μαζί με τον Κοραή Δαμάτη. Η παράσταση, σε ερμηνεία της Δώρας Χρυσικού, καταπιάνεται με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δίκη της Χρυσής Αυγής, μέσα από την ιστορία μιας γυναίκας που βρίσκεται λίγο πριν από την κατάθεσή της στη δίκη.

◇ Στο 4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, η Μαρία Λούκα έρχεται στη συζήτηση «Η Τέχνη της Αντίστασης», μαζί με τον κοινωνιολόγο και ερευνητή Λεωνίδα Οικονομάκη.

❍ Τι μπορεί να κάνει η τέχνη όταν συναντά την κοινωνική πραγματικότητα;

❍ Πως μια ιστορία γίνεται αφήγηση, μια αφήγηση δημόσιος λόγος και ο δημόσιος λόγος αφορμή για να ανοίξει μια συζήτηση;

❍ Πως συνδέονται η δημοσιογραφία, η έρευνα, η τέχνη και η συλλογική μνήμη με όσα συμβαίνουν γύρω μας;