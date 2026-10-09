Τη σημασία της διατήρησης των μικρών σχολείων στην ελληνική περιφέρεια, τη συνεχή ενίσχυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με μόνιμο προσωπικό και τις παρεμβάσεις αναβάθμισης των σχολικών υποδομών ανέδειξε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη συνέντευξή της στους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Σχεδόν 4.100 ολιγομελή τμήματα – Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών

Απαντώντας στη συζήτηση για τις συγχωνεύσεις τμημάτων, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι περίπου το 95% των σχολικών τμημάτων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 παιδιά.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν λειτουργούν τμήματα με 30 μαθητές. Όπως εξήγησε, η δυνατότητα υπέρβασης των 25 μαθητών προβλέπεται μόνο στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, με ανώτατο όριο τους 27 μαθητές, κατόπιν της προβλεπόμενης έγκρισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έγκριση σχεδόν 4.100 ολιγομελών τμημάτων στα Λύκεια για τη φετινή σχολική χρονιά, μεταξύ των οποίων και τμήματα τεσσάρων, πέντε ή έξι μαθητών.

Η Υπουργός εξήγησε ότι η λειτουργία αυτών των τμημάτων επιτρέπει σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών να ακολουθούν την ομάδα προσανατολισμού ή την ειδικότητα που επιθυμούν, χωρίς ο τόπος κατοικίας τους να περιορίζει τις εκπαιδευτικές τους επιλογές.

«Το κλείσιμο ενός σχολείου είναι η τελευταία λύση»

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε η Σοφία Ζαχαράκη στη διατήρηση σχολικών μονάδων στα νησιά και στις ορεινές περιοχές, όπου η δημογραφική συρρίκνωση δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν σχολεία σε χωριά και νησιά που λειτουργούν με δύο, τρεις ή έξι μαθητές και η επιλογή της Πολιτείας είναι να στηρίζει τη λειτουργία τους, εξασφαλίζοντας και το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η Υπουργός αναγνώρισε ότι η διατήρηση ενός σχολείου έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, καθώς συνδέεται με τη δυνατότητα των οικογενειών να παραμένουν στον τόπο τους.

Αναφερόμενη στις αναστολές λειτουργίας σχολικών μονάδων, υπογράμμισε ότι αποτελούν έσχατη επιλογή, η οποία εξετάζεται με βάση την απουσία εγγραφών επί σειρά ετών και τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η επανεμφάνιση μαθητικού δυναμικού μπορεί να οδηγήσει στην επαναλειτουργία μιας σχολικής μονάδας.

53.000 μόνιμοι διορισμοί την τελευταία επταετία

Στο ζήτημα της στελέχωσης, η Υπουργός επισήμανε ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου με σταθερό ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως ανέφερε, σήμερα υπηρετούν περίπου 150.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ εξακολουθούν να απαιτούνται σημαντικές προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουν ήδη φτάσει περίπου τις 36.500, ενώ εκτίμησε ότι έως τον Μάιο ο συνολικός αριθμός τους θα ανέλθει περίπου στις 45.000.

Η Σοφία Ζαχαράκη συνέδεσε την ανάγκη για εκτεταμένη στελέχωση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τη λειτουργία χιλιάδων ολιγομελών τμημάτων.

Επισήμανε ότι η διατήρηση ενός σχολείου με ελάχιστους μαθητές συνεπάγεται και την υποχρέωση της Πολιτείας να διαθέτει τον απαραίτητο εκπαιδευτικό, ακόμη και όταν αυτό δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες στον προγραμματισμό του προσωπικού.

2.000 ανακαινισμένα σχολεία έως το καλοκαίρι του 2028

Στις σχολικές υποδομές αναφέρθηκε επίσης η Υπουργός, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για τη συνέχιση των ανακαινίσεων και των παρεμβάσεων αναβάθμισης.

Όπως δήλωσε, έχουν ήδη ανακαινιστεί 669 σχολεία, με στόχο ο συνολικός αριθμός να φτάσει τα 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι περισσότερα από 500 σχολεία προγραμματίζεται να ανακαινιστούν το καλοκαίρι του 2027 μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε ακόμη στην κατασκευή και παράδοση νέων, σύγχρονων σχολικών μονάδων, όπως στην Ευκαρπία και στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και σε αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νέο σχολείο στον Ασπρόπυργο, αναδεικνύοντας τη σημασία της δημιουργίας σύγχρονων εκπαιδευτικών υποδομών.

Υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της σχολικής στέγης αποτελεί διαρκή προτεραιότητα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών και ποιοτικών χώρων εκπαίδευσης.

Μήνυμα διαλόγου προς τους μαθητές – «Η λύση δεν είναι να κλείνει το σχολείο»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επέκτασης των μαθητικών κινητοποιήσεων που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Υπουργός υπογράμμισε ότι επιδιώκει την άμεση επικοινωνία με τους μαθητές και τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο για την εκπαίδευση.

Τόνισε ότι οι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν κριτική, να θέτουν αιτήματα και να ζητούν λογοδοσία από την Πολιτεία, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το κλείσιμο των σχολείων δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στον εθνικό διάλογο για το Λύκειο και την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και στην ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης των εκπαιδευτικών υποδομών.

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε, τέλος, ότι η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την Παιδεία παραμένει σημαντική επιδίωξη, υπενθυμίζοντας ότι κατά την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες επιχορηγήσεις των πανεπιστημίων.