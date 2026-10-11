Η εμπειρία της επιμόρφωσης σε σχολεία Ευρωπαϊκών χωρών με αναγνωστική κουλτούρα, γίνεται αφετηρία για μοίρασμα γνώσεων και νέων πρακτικών.

Μέσα από τη δράση διάχυσης, το σχολείο μας μοιράζεται τις γνώσεις και τις καλές πρακτικές που αποκόμισε από το σχέδιο Erasmus+ για τις σχολικές βιβλιοθήκες, με επίκεντρο το φινλανδικό μοντέλο «Lukeva Koulu – Σχολείο που Διαβάζει».

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή εμπειρία στην καθημερινή σχολική ζωή, καλλιεργώντας μια σταθερή αναγνωστική κουλτούρα με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, παιδιών και οικογενειών. Παράλληλα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον θεσμό της σχολικής βιβλιοθήκης στο Δημόσιο ελληνικό σχολείο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως ανοιχτού χώρου ανάγνωσης, μάθησης, δημιουργίας και συνεργασίας.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 18:00.

Από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου