Με ιδιαίτερη επιτυχία, εντυπωσιακή προσέλευση γονέων και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στον χώρο του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας, η πρώτη κεντρική ομιλία της Σχολής Γονέων του σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά.

Χαράλαμπος Λίβυος Παπαδόπουλος Κεντρικός ομιλητής ήταν ο π., ο οποίος ανέπτυξε το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα «Ανάμεσα στο ρολόι και την Ψυχή», με υπότιτλο «Σχόλιο για την επιτυχία και την ευτυχία των παιδιών μας».

Η εκδήλωση γνώρισε θερμή και μαζική ανταπόκριση, καθώς πλήθος γονέων ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του σχολείου. Η μεγάλη συμμετοχή, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιούργησε μια ιδιαίτερα ζεστή και ουσιαστική ατμόσφαιρα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των γονέων για ζητήματα που αφορούν την εφηβεία, την ανατροφή, τη σχέση γονέα και παιδιού και, κυρίως, την ουσιαστική ευτυχία και ψυχική ευημερία των παιδιών.

Δημήτριος Χοϊλούς Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας,προσφώνησε τον προσκεκλημένο ομιλητή, καλωσορίζοντάς τον στο σχολείο και εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες της σχολικής κοινότητας για την παρουσία και την ανταπόκρισή του στην πρόσκληση.

Αθανάσιος Κατσαγκόλης Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και, με αφορμή την έναρξη της Σχολής Γονέων, αναφέρθηκε με σύντομο αλλά ουσιαστικό τρόπο στην «ταυτότητα του σωστού γονέα». Επεσήμανε τη σημασία της ουσιαστικής παρουσίας του γονέα στη ζωή του παιδιού, της επικοινωνίας, της κατανόησης και της στήριξης, τονίζοντας ότι ο γονεϊκός ρόλος δεν εξαντλείται στην επίβλεψη και στις απαιτήσεις, αλλά προϋποθέτει σχέση, χρόνο, εμπιστοσύνη και διαρκές ενδιαφέρον για τον έφηβο. Η παρέμβασή του αποτέλεσε μια ουσιαστική εισαγωγή στο θέμα της βραδιάς και προετοίμασε το έδαφος για την ομιλία του π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου.

Επίσης παρούσα ήταν και η Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Έργου κα. Δέσποινα Βασαρμίδου η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα των σχολών γονέων.. Η παρουσία και των δυο αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για το σχολείο και ανέδειξε τη σημασία πρωτοβουλιών που ενισχύουν τον διάλογο και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

Μαρία Λαγουδάκη Αγγελάκη Στη συνέχεια, η φιλόλογος του σχολείουαπέδωσε ένα ξεχωριστό, έμμετρο κείμενο, γραμμένο απο την ίδια σε μορφή μαντινάδων προς τιμήν του προσκεκλημένου, προσδίδοντας στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερο κρητικό και συνάμα συγκινητικό τόνο. Η πρωτότυπη αυτή παρουσίαση έγινε θερμά δεκτή από τους παρευρισκομένους και αποτέλεσε έναν όμορφο τρόπο καλωσορίσματος και τιμής προς τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο

Ο π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, με τον άμεσο, βιωματικό και ιδιαίτερα προσιτό λόγο του, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδιά, θέτοντας στο επίκεντρο ένα ουσιαστικό ερώτημα: μήπως, στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας την επιτυχία, ξεχνάμε να τους εξασφαλίσουμε τον χρόνο και τον χώρο που χρειάζονται για να είναι πραγματικά ευτυχισμένα;

Η ομιλία αποτέλεσε αφορμή για ουσιαστικό προβληματισμό γύρω από τον ρόλο του γονέα στη ζωή του εφήβου και τη σημασία της ουσιαστικής παρουσίας, της επικοινωνίας και της αποδοχής, πέρα από τις επιδόσεις, τις απαιτήσεις και τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής.

Η Σχολή Γονέων του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζει τη λειτουργία της με στόχο να αποτελέσει έναν σταθερό χώρο ενημέρωσης, προβληματισμού, επικοινωνίας και στήριξης των γονέων. Η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή στην πρώτη φετινή εκδήλωση αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ανάγκης και της αξίας τέτοιων πρωτοβουλιών.

Το 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο για την εξαιρετική παρουσία και την ουσιαστική του ομιλία, στον Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Λασιθίου κ. Αθανάσιο Κατσαογκολή και τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης κ. Δέσποινα Βασαρμίδου για την παρουσία τους, καθώς και όλους τους γονείς που ανταποκρίθηκαν τόσο μαζικά στο κάλεσμα του σχολείου.

Η μεγάλη προσέλευση και το θερμό ενδιαφέρον των γονέων δίνουν στο 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας τη δύναμη να συνεχίσει δυναμικά τις δράσεις της Σχολής Γονέων, με σταθερό προσανατολισμό το παιδί, τον έφηβο, την οικογένεια και τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία και στις πραγματικές ανάγκες της.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑΣ