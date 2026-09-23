Eurostat: Κατά 23,8% αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς στην ΕΕ μέσα σε ένα χρόνο – Αύξηση 16% στην Ελλάδα

Αύξηση κατά 23,8% κατέγραψε, κατά μέσο όρο, στην ΕΕ η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από τον Αύγουστο του 2025 ως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε 26 από τις 27 χώρες της ΕΕ οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών ήταν υψηλότερες τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 (από τους σχετικούς πίνακες λείπει η Μάλτα). Οι ετήσιες αυξήσεις του Αυγούστου ήταν υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου 2026 σε 26 χώρες της ΕΕ και υψηλότερες από εκείνες του Ιουνίου σε 24 χώρες.

Τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, 18 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις τιμών άνω του 20%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+34,5%), τη Λιθουανία (+28,8%), τη Φινλανδία (+27,6%), τη Γερμανία (+27,5%) και τη Γαλλία (+27,4%). Οι μικρότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+1,3%), τη Σουηδία (+6,1%) και την Ιρλανδία (+11,7%), στην Εσθονία (+14%) και στην Ελλάδα (+16%).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις τιμές του ντίζελ και τις βενζίνης, τα στοιχεία της Eurostat κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8,3% και 3,3% αντιστοίχως, για τους καταναλωτές στην ΕΕ, από τον Ιούλιο του 2026 ως τον Αύγουστο 2026.

Τον Ιούλιο του 2026, οι τιμές του ντίζελ είχαν αυξηθεί κατά 4,3% και της βενζίνης κατά 4,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026.

Μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2026, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία (+14,3%), τη Βουλγαρία (13,5%) και το Λουξεμβούργο (12,3%). Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία (+5,2%), τη Ρουμανία (+6,1%), την Ολλανδία (+6,2%), στη Δανία (+6,3%) και στην Ελλάδα (+6,4%).

Όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης, 22 χώρες κατέγραψαν αυξήσεις τιμών μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2026, 3 χώρες κατέγραψαν μειώσεις, ενώ σε 2 χώρες οι τιμές παρέμειναν σταθερές. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία (+8,2%), τη Ρουμανία (+6,6%), την Ιταλία (+6,3%) και την Κύπρο (+6,2%). Μικρές μειώσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (-0,6%), τη Δανία (-0,3%) και τη Σλοβακία (-0,1%). Τον ίδιο μήνα, στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 1,9%.

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