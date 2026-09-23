Επενδυτικό σαφάρι στη βιομηχανία

Στρατηγικοί κλάδοι της παραγωγής και της μεταποίησης βρίσκονται στο μικροσκόπιο διεθνών και εγχώριων κεφαλαίων. Δέλεαρ για τους υποψήφιους αγοραστές τα εξαιρετικά προϊόντα των εταιρειών και το εξαγωγικό προφίλ τους.

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

H ελληνική βιομηχανία και η μεταποίηση βρίσκονται στο επίκεντρο ενός έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος από διεθνή και εγχώρια κεφάλαια. Μεγάλοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, όπως η CVC Capital Partners, η Oaktree Capital, η HIG Capital και η BC Partners, ενισχύουν συστηματικά την παρουσία τους στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, ισχυρά growth και private equity funds, όπως η EOS Capital Partners και η SouthBridge, αλλά και δυναμικοί εισηγμένοι επενδυτικοί όμιλοι, όπως η Ideal Holdings, μαζί με εξειδικευμένα επενδυτικά σχήματα όπως η MDC, «σκανάρουν» τη χώρα, αναδεικνύοντάς τη σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται σε στρατηγικούς κλάδους αιχμής: στην πράσινη βιομηχανική ενέργεια, στην υψηλή τεχνολογία, στη βιομηχανία Διαστήματος, σε υγεία, ευεξία και ιατρική τεχνολογία και παραδοσιακά στα τρόφιμα και ποτά, την αγροδιατροφή και την πρωτογενή παραγωγή. Το μεγαλύτερο κίνητρο αποτελούν οι σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και κυρίως εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

Επειτα από χρόνια υποεπένδυσης, πολλές βιομηχανίες διαθέτουν εξαιρετικά προϊόντα και ισχυρό εξαγωγικό προφίλ, αλλά στερούνται των απαραίτητων κεφαλαίων για να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Τα ξένα κεφάλαια «βλέπουν» σημαντικά περιθώρια κέρδους μέσω στρατηγικών ενοποίησης, ψηφιακού μετασχηματισμού και ενεργειακής αναβάθμισης. Επιπλέον, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ως πύλης εισόδου προς την Ευρώπη και η ανάγκη για επαναπατρισμό της παραγωγής ενισχύουν την αξία των τοπικών εργοστασίων.

Η επενδυτική αυτή δυναμική αποκτά πλέον νέα ώθηση από το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο φορολογικών κινήτρων που ψηφίστηκε με αναδρομική ισχύ. Η εισαγωγή ενός ανταγωνιστικού φορολογικού συντελεστή 5% για τις αμοιβές απόδοσης των διαχειριστών κεφαλαίων αλλάζει ριζικά το τοπίο. Το κίνητρο αυτό λειτουργεί ως μαγνήτης για την παγκόσμια ελίτ της χρηματοοικονομικής αγοράς, μετατρέποντας την Αθήνα σε ένα αναδυόμενο χρηματοοικονομικό hub για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης είναι ήδη ορατό. Κορυφαία, hedge funds παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως η Millennium Management, η Rokos Capital Management του Κρις Ρόκος και η Verition Fund Management, ψηφίζουν Ελλάδα, προχωρώντας στη δημιουργία τοπικών γραφείων και στη στελέχωσή τους με υψηλού επιπέδου προσωπικό. Η φυσική παρουσία αυτών των επενδυτικών κολοσσών στην Αθήνα δημιουργεί μια νέα γέφυρα μεταφοράς κεφαλαίων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η παρουσία των hedge funds λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη βιομηχανία. Καθώς οι διαχειριστές αυτοί εγκαθίστανται στην ελληνική πρωτεύουσα αποκτούν άμεση πρόσβαση και καλύτερη ορατότητα στα μεγάλα βιομηχανικά projects της χώρας.

Αλμα στο Διάστημα

Ο κλάδος της διαστημικής βιομηχανίας και της υψηλής τεχνολογίας (Deep Tech & Defense Tech) αναδεικνύεται στο πιο πρόσφατο και δυναμικό χαρτί της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα, ξεφεύγοντας από τον ρόλο του απλού καταναλωτή και μετατρέποντας την εγχώρια μεταποίηση σε ενεργό παραγωγό τεχνολογίας αιχμής. Αυτή η ραγδαία άνοδος στηρίζεται σε ένα εθνικό επενδυτικό πρόγραμμα που αγγίζει τα 550 εκατομμύρια ευρώ, με αιχμή του δόρατος το πρόγραμμα «Hellas-Space 2.0» και το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων.

Στο επίκεντρο αυτού του νέου οικοσυστήματος βρίσκεται η εγχώρια παραγωγή μικροδορυφόρων. Εταιρείες-κλειδιά όπως η Open Cosmos Aegean πρωταγωνιστούν, έχοντας ήδη δρομολογήσει την κατασκευή και εκτόξευση των πρώτων ελληνικών δορυφόρων παρατήρησης. Την ίδια στιγμή, παγκόσμιοι ηγέτες του New Space, όπως η φινλανδική ICEYE και η γερμανική OroraTech, ενισχύουν δυναμικά τη φυσική τους παρουσία στην Αθήνα, με την ICEYE να σχεδιάζει γραμμή μαζικής παραγωγής δορυφόρων ραντάρ (SAR) επί ελληνικού εδάφους.

Η κινητικότητα αυτή λειτουργεί ως ισχυρός μαγνήτης για διεθνή και εγχώρια Venture Capital funds. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Marathon Venture Capital, η οποία, έχοντας εξασφαλίσει κεφάλαια ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Marathon Fund III (με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων), στρέφει συστηματικά το ενδιαφέρον της σε startups που αναπτύσσουν τεχνολογίες διττής χρήσης (dual-use), αμυντικά συστήματα, λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (AI), drones (όπως η Velos Rotors) και κυβερνοασφάλεια.

Αυτό το πρόσφατο τεχνολογικό οικοσύστημα αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον μια σύγχρονη, βαριά βιομηχανία υψηλής προστιθέμενης αξίας, ικανή να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον διεθνή χάρτη της διαστημικής ασφάλειας και της άμυνας.

Υγεία και ευεξία

Ο κλάδος της υγείας, της ευεξίας και της ιατρικής τεχνολογίας (HealthTech) στην Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο καυτά πεδία επενδυτικής δραστηριότητας, προσελκύοντας κορυφαία κεφάλαια. Εγχώριες και διεθνείς βιομηχανίες παραγωγής καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων (medtech) «φιλτράρονται» καθημερινά από τους αναλυτές των funds, τα οποία αναζητούν ώριμες επιχειρήσεις με ισχυρές ταμειακές ροές και, κυρίως, σαφείς προοπτικές για κερδοφόρα exits. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται στα πρόσφατα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού οικοσυστήματος, καθώς η τεχνολογία υγείας φιγουράρει σταθερά στις πρώτες θέσεις των χρηματοδοτήσεων. Η αγορά κινείται πλέον με έντονους ρυθμούς αναδιοργάνωσης,

καθώς εμβληματικά ονόματα της αγοράς, όπως η VNK Capital των Βασίλη και Νέλλης Κάτσου, υλοποιούν επιτυχημένα exits, όπως συνέβη στην περίπτωση της Innovis Pharma, δημιουργώντας νέα «καύσιμα» για επόμενα μεγάλα deals. Την ίδια στιγμή, το SMERC του Νίκου Καραμούζη έχει «κυκλώσει» τον τομέα των καλλυντικών και των συμπληρωμάτων διατροφής, αναζητώντας εταιρείες-πλατφόρμες που μπορούν να απορροφήσουν μικρότερους παίκτες.

Στο πεδίο των νοσοκομειακών υποδομών και των μεγάλων παρόχων υγείας, η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από στρατηγικές κινήσεις, όπως το πρόσφατο deal της PureHealth Holding του Αμπου Ντάμπι, η οποία απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο (60%) του ελληνικού ομίλου νοσοκομείων HHG από το κορυφαίο fund CVC Capital Partners. Στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των ψηφιακών εφαρμογών υγείας, το ενδιαφέρον αναμένεται να εκτοξευθεί μέσω των κεφαλαίων του EquiFund II, το οποίο κατευθύνει σημαντικούς πόρους στη βιοτεχνολογία και το medtech. Τα funds στοχεύουν σε εταιρείες που συνδυάζουν την παραδοσιακή παραγωγική βάση με την καινοτομία, όπως η ανάπτυξη έξυπνων ιατρικών αναλωσίμων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας με φυσικά συστατικά και εξειδικευμένων σκευασμάτων βιταμινών. Η ανάγκη των καταναλωτών για προληπτική φροντίδα υγείας, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, μετατρέπει τις εταιρείες του κλάδου σε ιδανικούς στόχους εξαγοράς, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε μεγάλα, διεθνή δίκτυα διανομής.

Τρόφιμα και ποτά

Στο πεδίο επενδυτικού ενδιαφέροντος, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών αποτελεί παραδοσιακά τον απόλυτο «μαγνήτη» για τα private equity funds, με την επενδυτική δραστηριότητα να μετατοπίζεται πλέον σε νέα, επικείμενα deals ενοποίησης, που αναμένεται να αλλάξουν τις ισορροπίες στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η αγορά των αναψυκτικών και των χυμών, καθώς κυοφορούνται στρατηγικές συγχωνεύσεις περιφερειακών μονάδων με στόχο τη δημιουργία ισχυρών παικτών που μπορούν να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές.

Παράλληλα, έντονη κινητικότητα καταγράφεται στον τομέα του ελαιολάδου και των premium τυποποιημένων προϊόντων, καθώς τα funds αναζητούν μικρότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν ισχυρά πακέτα προϊόντων για τα διεθνή ράφια. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης οι μεσαίες βιομηχανίες γαλακτοκομικών, κρέατος και έτοιμων γευμάτων, με δεδομένο ότι η ανάγκη για οικονομίες κλίμακας ωθεί την αγορά προς περαιτέρω συγκέντρωση.

Αυτό το νέο κύμα επενδύσεων πατά πάνω σε εμβληματικά deals που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορική βιομηχανία Μινέρβα, η οποία υπό τη διαχείριση της Diorama και των συνεταίρων της, ενισχύθηκε με την εξαγορά των σημάτων Αλτις και Φλώρα, δημιουργώντας έναν γίγαντα στην αγορά των ελαίων και των τροφίμων.

Την ίδια στρατηγική αναδιοργάνωσης ακολουθούν και άλλα ισχυρά σχήματα που αλλάζουν τον επιχειρηματικό χάρτη. Το SMERC του Ν. Καραμούζη πραγματοποίησε μια από τις πιο συζητημένες κινήσεις, εισερχόμενο στην ιστορική βιομηχανία αναψυκτικών ΕΨΑ, ενώ παράλληλα επένδυσε στην Organic 3S με έμφαση στα βιολογικά προϊόντα και την εξωστρέφεια. Από την πλευρά της, η EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη έχει χτίσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο, αποκτώντας σημαντικά μερίδια σε εταιρείες-ηγέτες όπως οι Ελληνικοί Χυμοί και η Megas Yeeros, στοχεύοντας στην επιθετική επέκταση στις αγορές του εξωτερικού. Ολες αυτές οι κινήσεις αποδεικνύουν ότι ο κλάδος των τροφίμων δημιουργεί μεγαλύτερα, θωρακισμένα σχήματα ικανά να απορροφήσουν τους διεθνείς κραδασμούς και να πρωταγωνιστήσουν παγκοσμίως.

Πρωτογενής παραγωγή

Ο πρωτογενής τομέας και η αγροδιατροφή στην Ελλάδα περνούν επίσης, σε μια νέα εποχή, καθώς μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, θεσμικοί επενδυτές και private equity funds δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην τυποποίηση, αλλά κατευθύνουν σημαντικά κεφάλαια στην ίδια την πρωτογενή παραγωγή. Εξαγοράζοντας παραδοσιακές μονάδες ή δημιουργώντας νέες από το μηδέν, στοχεύουν στον ριζικό εκσυγχρονισμό τους μέσω της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης και των οικονομιών κλίμακας. Η τάση αυτή καθοδηγείται από την ανάγκη για σταθερή, ποιοτική και ελεγχόμενη πρώτη ύλη, η οποία είναι απαραίτητη για τη θωράκιση των εξαγωγών. Στο επίκεντρο αυτού του επενδυτικού μπαράζ βρίσκονται τα υδροπονικά θερμοκήπια νέας γενιάς και η έξυπνη γεωργία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Wonderplant, η εμβληματική επένδυση στην παραγωγή ντομάτας με τη συμμετοχή ισχυρών ονομάτων όπως ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η οποία έδειξε τον δρόμο για το πώς η βιομηχανοποιημένη, σύγχρονη θερμοκηπιακή καλλιέργεια μπορεί να κυριαρχήσει. Παράλληλα, τα Θερμοκήπια Θράκης, μια στρατηγική σύμπραξη των ομίλων Πλαστικά Θράκης και Ελαστρον, αξιοποιούν τη γεωθερμία για την παραγωγή κηπευτικών, αποτελώντας πρότυπο βιώσιμης πρωτογενούς παραγωγής.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το νέο, γιγαντιαίο project UltraClima στα Θερμοκήπια Πτολεμαΐδας που ξεπερνά τα 300 στρέμματα στις πρώην λιγνιτικές περιοχές, χρηματοδοτούμενο από κορυφαίους επιχειρηματίες του κλάδου των τροφίμων. Επιπλέον, το Northern Greece Investment Fund της Thermi VC ηγείται στην αγροτεχνολογία με επενδύσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτώντας καινοτόμες μονάδες υδροπονίας υψηλής αξίας στη βόρεια Ελλάδα. Η δυναμική αυτή ενισχύεται καθοριστικά από το κρατικό πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των θερμοκηπίων και τα ειδικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική γη μετατρέπεται σε ένα βιομηχανοποιημένο, εξωστρεφές asset υψηλής κερδοφορίας.

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