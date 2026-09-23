Το AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026 επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, μετά την ημέρα ξεκούρασης της Δευτέρας, με τη συνέχεια του SUP World Cup και το αγώνισμα του Sprint 100m.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε ξεκινήσει ήδη την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με το Long Distance, το οποίο αποτέλεσε κοινό αγώνισμα του Paddle Europe SUP Championships και του SUP World Cup. Με την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε την Τρίτη αποκλειστικά στο πλαίσιο του SUP World Cup.

Συνολικά 107 αθλητές και αθλήτριες αγωνίστηκαν στο Sprint, στις κατηγορίες Junior, Open, Masters 40+ και Masters 50+, σε μία ημέρα γεμάτη ταχύτητα, έντονο συναγωνισμό και οριακούς τερματισμούς.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ξανά δύο από τους πρωταγωνιστές των προηγούμενων ημερών: ο νεαρός Ρουμάνος Matei Barbu και η Ιταλίδα Cecilia Pampinella, οι οποίοι, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τίτλων τους στο Sprint, ανέβηκαν ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η αγωνιστική σημασία του SUP World Cup είναι ιδιαίτερη, καθώς οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι αθλητές στον Άγιο Νικόλαο προσμετρώνται στη διεθνή κατάταξη, λίγες εβδομάδες πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Sabaudia της Ιταλίας, στις 14–18 Οκτωβρίου 2026.

SPRINT 100m – OPEN MEN

Ακόμη Junior, ξανά νικητής στην Open ο Matei Barbu



Ο Matei Barbu από τη Ρουμανία συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στον Άγιο Νικόλαο και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης. Αν και ηλικιακά ανήκει ακόμη στην κατηγορία Junior, επέλεξε και στο World Cup να αγωνιστεί στην Open και κατάφερε να επικρατήσει απέναντι σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό διεθνές πεδίο αθλητών. Λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου στο Sprint, ο Barbu πέρασε ξανά πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, αυτή τη φορά με χρόνο 22.470. Η μάχη για το βάθρο ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με τον Ισπανό Sergio Cantoral Quirant να κατακτά τη δεύτερη θέση με 22.790 και τον συμπατριώτη του Manuel Hoyuela Rojas να ακολουθεί τρίτος με 22.900.

Τελική κατάταξη Open Men:

BARBU Matei – Ρουμανία – 0:22.470 CANTORAL QUIRANT Sergio – Ισπανία – 0:22.790 HOYUELA ROJAS Manuel – Ισπανία – 0:22.900 FREENS Donato – Ολλανδία – 0:23.320 ANDERSEN Christian – Δανία – 0:23.410 TRIPNEY Cameron – Ν. Αφρική – 0:23.520 DOUKAS Phaedon – Ελλάδα – 0:25.040

DSQ – KOROBOV Vadim – Λιθουανία

SPRINT 100M – OPEN WOMEN

Νίκη στο νήμα για την Cecilia Pampinella

Μία από τις πιο δυνατές κούρσες της ημέρας ήταν ο τελικός των γυναικών στην κατηγορία Open. Η Cecilia Pampinella από την Ιταλία πήρε ακόμη μία μεγάλη νίκη στον Άγιο Νικόλαο, σε έναν τελικό που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Η Ιταλίδα τερμάτισε σε 26.960, μόλις 0.060 δευτερόλεπτα μπροστά από την Hanna Kaminska από την Πολωνία, η οποία ολοκλήρωσε την κούρσα σε 27.020. Την τρίτη θέση κατέκτησε η επίσης Πολωνή Marta Apanasewicz με 27.910, δίνοντας στην Πολωνία διπλή παρουσία στο βάθρο. Για την Pampinella ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Sprint στον Άγιο Νικόλαο, μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου στις 18 Σεπτεμβρίου και 4ο χρυσό σε όλη τη διοργάνωση έως τώρα. Η Ελληνίδα Κυριακή Λογοθέτη ολοκλήρωσε τον τελικό στην 6η θέση.

Τελική κατάταξη Open Women:

PAMPINELLA Cecilia – Ιταλία – 0:26.960 KAMINSKA Hanna – Πολωνία – 0:27.020 APANASEWICZ Marta – Πολωνία – 0:27.910 NOVITSKAIA Natalia – AIN – 0:28.740 LANGBEIN Skadi – Γερμανία – 0:29.140 LOGOTHETI Kyriaki – Ελλάδα – 0:29.998 KOCSIS Csillag – Ουγγαρία – 0:30.770 POMORINA Anastasiia – AIN – 0:32.360

MASTERS

Ελληνικά μετάλλια και πρωτιά για την Πέννυ Τσαούτου

Δυνατός ήταν ο συναγωνισμός και στις κατηγορίες Masters 40+ και Masters 50+, με συνολικά 38 συμμετοχές και σημαντική ελληνική παρουσία στα βάθρα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική του αθλήματος σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.

Στους Masters 40+ Men, πρώτος αναδείχθηκε ο Πορτογάλος Ramos Rui, με τον Tugnoli Peron Simone από την Ιταλία στη δεύτερη θέση και τον Έλληνα Εμμανουήλ Σαραντώνη στην τρίτη.

Masters 40+ Men:

RAMOS Rui – Πορτογαλία TUGNOLI PERON Simone – Ιταλία ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Εμμανουήλ – Ελλάδα

Στις Masters 40+ Women, τη νίκη πήρε η Olga Merkulova, με τη Vira Lemekha από την Ιταλία δεύτερη και την Ελληνίδα Ειρήνη Λογκάκη τρίτη.

Masters 40+ Women

MERKULOVA Olga – AIN LEMEKHA Vira – Ιταλία ΛΟΓΚΑΚΗ Ειρήνη – Ελλάδα

Στους Masters 50+ Men, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Gabriel Culea από τη Ρουμανία, μπροστά από τους δύο Ιταλούς Nasiri Reza & Daniele Cani .

Masters 50+ Men

CULEA Gabriel – Ρουμανία NASIRI Reza – Ιταλία CANI Daniele – Ιταλία

Στις Masters 50+ Women, η Ελλάδα πανηγύρισε ακόμη έναν τίτλο, με την Πέννυ Τσαούτου να κατακτά την πρώτη θέση. Η Ισραηλινή Karter Dekel Bathen και η Βρετανή Sara Maxey συμπλήρωσαν το βάθρο.

Masters 50+ Women

ΤΣΑΟΥΤΟΥ Πέννυ – Ελλάδα KARTER DEKEL BATHEN – Ισραήλ MAXEY Sara – Μεγάλη Βρετανία

JUNIOR

Ελληνικό χρυσό με την Ιωάννα Παπαδημητρίου και τρεις παρουσίες στο βάθρο

Η πολυπληθέστερη κατηγορία της ημέρας, με 48 συμμετοχές (26 αγόρια, 22 κορίτσια)! Στους Junior Men, η μάχη για το βάθρο παρέμεινε ανοιχτή μέχρι τα τελευταία μέτρα. Ο Gabriel Milhazes από την Πορτογαλία πήρε τη νίκη με χρόνο 24.220, με τον Nuredin Resul από τη Ρουμανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Η τρίτη θέση κρίθηκε για μόλις 0.010 δευτερόλεπτα, με τον Έλληνα Μάνο Κοκολάκη να τερματίζει σε 25.830 και να ανεβαίνει στο βάθρο.

Junior Men – Final A

MILHAZES Gabriel – Πορτογαλία RESUL Nuredin – Ρουμανία ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μάνος – Ελλάδα

Στις Junior Women, η ελληνική παρουσία ήταν ακόμη πιο έντονη. Η Ιωάννα Παπαδημητρίου πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 28.840, κατακτώντας τη νίκη και συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις της στον Άγιο Νικόλαο. Η Barbara Cunha από την Πορτογαλία ακολούθησε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ευδοξία Γιαλαμά πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο για την Ελλάδα, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Junior Women – Final A

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννα – Ελλάδα CUNHA Barbara – Πορτογαλία ΓΙΑΛΑΜΑ Ευδοξία – Ελλάδα

Το φινάλε του SUP World Cup στη Μίλατο με το Technical 1000m

Το AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026 ολοκληρώνεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου με το Technical 1000m, το τρίτο και τελευταίο αγώνισμα του φετινού SUP World Cup, μετά το Long Distance της Κυριακής και το Sprint της Τρίτης.

Το φινάλε αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά η Μίλατος φιλοξενεί αγώνα του AGIOS NIKOLAOS ON SUP, διευρύνοντας τον αγωνιστικό χάρτη της διοργάνωσης και μεταφέροντας τη διεθνή δράση και στη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου. Η επιλογή της Μιλάτου εντάσσεται στη στρατηγική για αποκέντρωση σημαντικών αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων και για μεγαλύτερη συμμετοχή περιοχών του Δήμου Αγίου Νικολάου σε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Με τις συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης, τις μάχες στις σημαδούρες και την ανάγκη για συνδυασμό ταχύτητας, τεχνικής και απόλυτου ελέγχου της σανίδας, το Technical 1000m αναμένεται να ολοκληρώσει με δυναμικό τρόπο μία εβδομάδα υψηλού επιπέδου διεθνούς SUP στον Άγιο Νικόλαο.