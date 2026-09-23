Στη Βουλή φέρνει εκ νέου η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, καταθέτοντας ως Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη το νέο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του 2026.

Τα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά της αναντιστοιχίας που καταγγέλλεται: απέναντι σε ένα καταγεγραμμένο έλλειμμα 83 αστυνομικών, για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου προβλέπονται μόλις τρεις θέσεις Αστυφυλάκων, παρά το γεγονός ότι η Ένωση είχε εγκαίρως ενημερώσει την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και είχε ζητήσει ουσιαστική ενίσχυση του Νομού.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά στην Αναφορά της η Κατερίνα Σπυριδάκη: «Τρεις αστυνομικοί για 83 κενές θέσεις δεν συνιστούν ενίσχυση. Συνιστούν επιβεβαίωση της υποστελέχωσης.»

Οι ανάγκες αυξάνονται – το προσωπικό δεν επαρκεί

Η απόφαση για μόλις τρεις θέσεις έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι επιχειρησιακές απαιτήσεις για τις αστυνομικές υπηρεσίες του Λασιθίου όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά αυξάνονται.

Η έντονη τουριστική δραστηριότητα και ο πολλαπλασιασμός των αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, οι μεταναστευτικές ροές, οι αυξημένες απαιτήσεις τροχονομικής αστυνόμευσης, οι μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις και οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού συνθέτουν ήδη ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Σε αυτά προστίθενται πλέον τα μεγάλα έργα στον ΒΟΑΚ και οι εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες αστυνόμευσης και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Η ίδια η Ένωση επισημαίνει ότι οι Υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν σε συνεχώς αυξανόμενο φόρτο, ενώ το διαθέσιμο προσωπικό βρίσκεται ήδη κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

«Η προσωπική υπέρβαση των αστυνομικών δεν μπορεί να είναι πολιτική στελέχωσης»

Στην Αναφορά υπογραμμίζεται ότι η διαρκής υπερπροσπάθεια των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνιμη απάντηση της Πολιτείας στην υποστελέχωση.

«Η προσωπική υπέρβαση των υπηρετούντων αστυνομικών δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη πολιτική στελέχωσης. Ούτε μπορεί η ασφάλεια ενός ολόκληρου Νομού να στηρίζεται διαρκώς στην εξάντληση και το φιλότιμο του υπάρχοντος προσωπικού. Άλλωστε η πολιτική υποστελέχωσης που ακολουθεί η Κυβέρνηση έχει επηρεάσει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν τους πολίτες και την κοινωνία μας, από το ΕΣΥ μέχρι την Αστυνομία, την Πυροσβετική, την Εκπαίδευση, τους ΟΤΑ κα. – και η λίστα με τα κενά συνεχίζεται να αυξάνεται.»

Όπως επισημαίνεται, από τις ίδιες υπηρεσίες ζητούνται περισσότερες περιπολίες και έλεγχοι, αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάλυψη συνεχώς νέων αναγκών. Όταν, όμως, έρχεται η ώρα της πραγματικής ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, η απάντηση περιορίζεται σε τρεις αστυνομικούς.

«Το Υπουργείο δεν μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχουν 83 κενές θέσεις και να απαντά με τρεις. Δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τις αστυνομικές υπηρεσίες του Λασιθίου και ταυτόχρονα να τους στερεί το βασικότερο μέσο για να ανταποκριθούν: το ανθρώπινο δυναμικό.»

Δεν αφορά μόνο τους αστυνομικούς – αφορά την ασφάλεια ολόκληρου του Νομού

Η παρέμβαση ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα δεν αποτελεί ένα στενά υπηρεσιακό ή συνδικαλιστικό αίτημα.

Αφορά την ασφάλεια των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, αλλά και την ίδια την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του Λασιθίου.

Άλλωστε, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου προειδοποιεί ότι, εφόσον δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση, προτίθεται να προχωρήσει σε κλιμάκωση των συνδικαλιστικών δράσεων και κινητοποιήσεών της.

Άμεση επανεξέταση – Ενίσχυση με νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες

Με την Αναφορά της, η Κατερίνα Σπυριδάκη ζητά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να εξετάσει άμεσα τα αιτήματα της Ένωσης και να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Ειδικότερα, η Ένωση ζητά να επανεξεταστεί η κατανομή, να διατεθεί στο Λασίθι ικανός αριθμός νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων, να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του Νομού κατά την κατανομή του προσωπικού και να υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

Η Βουλευτής ζητά παράλληλα από το Υπουργείο συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών, αντί η συζήτηση για την υποστελέχωση να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Κατερίνα Σπυριδάκη: «Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση – ζητάμε να μην είναι το Λασίθι Νομός δεύτερης ταχύτητας»

Η Κατερίνα Σπυριδάκη δήλωσε:

«Πριν από λίγες ημέρες φέραμε στη Βουλή το έλλειμμα των 83 αστυνομικών και ζητήσαμε από το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις συμπληρωματικές μεταθέσεις για να δώσει μία πραγματική ανάσα στις Υπηρεσίες του Λασιθίου. Η απάντηση ήρθε: τρεις θέσεις.

Τρεις αστυνομικοί απέναντι σε 83 κενές θέσεις δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως ουσιαστική ενίσχυση. Ιδίως όταν μιλάμε για έναν Νομό με τεράστια τουριστική δραστηριότητα, με αυξημένες απαιτήσεις από το μεταναστευτικό, με μεγάλες αποστάσεις, με διαρκείς ανάγκες τροχονομικής αστυνόμευσης και πλέον με ένα τεράστιο εργοτάξιο στον ΒΟΑΚ που δημιουργεί καθημερινά πρόσθετες απαιτήσεις.

Δεν μπορεί κάθε φορά που προκύπτει μία νέα ανάγκη να στρεφόμαστε στους ίδιους ανθρώπους και να τους ζητάμε να κάνουν ακόμη μία υπέρβαση. Το φιλότιμο των αστυνομικών του Λασιθίου δεν είναι οργανόγραμμα και η εξάντλησή τους δεν μπορεί να αποτελεί σχέδιο στελέχωσης.

Το Λασίθι δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά να πάψει να αντιμετωπίζεται ως Νομός δεύτερης ταχύτητας. Τα κενά είναι γνωστά, οι ανάγκες καταγεγραμμένες και οι αριθμοί συγκεκριμένοι. Γι’ αυτό ζητάμε άμεση επανεξέταση της απόφασης, ουσιαστική ενίσχυση με νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών.

83 κενές θέσεις δεν καλύπτονται με 3 μεταθέσεις. Το Λασίθι χρειάζεται πραγματική ενίσχυση – και τη χρειάζεται τώρα.»