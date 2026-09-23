Καμμένος στο Kontra24: Προβλέπει θερμό επεισόδιο με Τουρκία – «Πολιτικό AirBnB συμφερόντων ο Σαμαράς» – Ο Τσίπρας έχει κυβερνησιμότητα

Σε μια εκρηκτική συνέντευξη προχώρησε ο Πάνος Καμμένος, ανοίγοντας τα χαρτιά του για όλες τις τρέχουσες πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλώντας στην εκπομπή Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου, δεν δίστασε να προειδοποιήσει για ραγδαίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ευρωπαϊκή ηγεσία αλλά και σε κεντρικά πρόσωπα της εγχώριας πολιτικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι διατηρεί επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα.

Κίνδυνος για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία πριν τις εκλογές

Ο κ. Καμμένος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνητή κρίση για να επιβιώσει πολιτικά. Με απόλυτη βεβαιότητα, προέβλεψε μια επικίνδυνη κλιμάκωση: «Επιτρέψτε να το πω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος γιατί εγώ πιστεύω ότι πριν φτάσουμε τις εκλογές θα έχουμε επεισόδιο… Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να κάνει λεκτικά αυτή τη διαβάθμιση και θα δημιουργήσει θερμό επεισόδιο. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς».

Το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει πολιτικά – Ο Τσίπρας έχει κυβερνησιμότητα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην παλαιότερη κυβερνητική του συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η αποκάλυψη για τις σημερινές του σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό. Σε ερώτηση για το αν επικοινωνούν, απάντησε : «Μιλάμε, μιλάμε. Εντάξει, έχουμε διαφορετικές θέσεις πολιτικές. Θεωρώ ότι έχει κάνει και σωστά και λάθη… Από κει και πέρα όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει, έχει μάθει από λάθη».

Ο Πάνος Καμμένος εκτιμά ότι ο ιστορικός κύκλος του ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει οριστικά, τονίζοντας πως το κόμμα δεν έχει κανένα απολύτως περιθώριο ανάκαμψης και παραμένει εγκλωβισμένο σε λογικές της δεκαετίας του ’80. Προβλέπει ότι η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ θα μετακινηθεί τελικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, εφόσον κινηθεί στρατηγικά, μπορεί να συγκροτήσει μια μεγάλη και κυβερνώσα κεντροαριστερή παράταξη. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον κ. Καμμένο, είναι η αποδεδειγμένη «κυβερνησιμότητά» του. Επιβεβαιώνοντας πως οι δυο τους εξακολουθούν να μιλούν, αναγνωρίζει ότι ο κ. Τσίπρας έχει ωριμάσει και έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Μάλιστα, εξήρε την εξαιρετική υπευθυνότητα που επέδειξε κατά τη θητεία του στα κρίσιμα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής –με μοναδική εξαίρεση τη Συμφωνία των Πρεσπών–, επισημαίνοντας πως προχώρησε σε τολμηρές συμφωνίες (όπως με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τις αμερικανικές βάσεις) που ένας αριστερός ηγέτης δύσκολα θα αναλάμβανε να φέρει εις πέρας.

Τα συμφέροντα έβαλαν μπροστά τον Σαμαρά «Είναι πολιτικό AirBnB – Πάντα τον είχαν υπάλληλο»

Από τα πυρά του δεν γλίτωσε ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο περιέγραψε ως ενεργούμενο συγκεκριμένων συμφερόντων που στοχεύουν στη χειραγώγηση του πολιτικού σκηνικού. «Ουσιαστικά είναι το πιόνι που θα τελειώσει τα αντισυστημικά κόμματα, είναι ένα πολιτικό Airbnb δηλαδή. Τον χρησιμοποιούνε αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο και εξυπηρετούσε είτε για να ρίξει τον Μητσοτάκη είτε για να βγάλει το ΠΑΣΟΚ».

Συνδέοντας τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά με το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνοντας αιχμές για οργανωμένο σχέδιο «αλλαγής φρουράς» από τα μεγάλα συμφέροντα: «Σου λένε ναι μεν να ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί εντάξει 7 χρόνια αρκετά τον έχουμε, να τον αλλάξουμε, να βάλουμε κάποιον άλλον. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και την επόμενη μέρα, ώστε ας βάλουμε το Σαμαρά τώρα να μαζέψει παλιούς βουλευτές…».

Η διεφθαρμένη ΕΕ μας οδηγεί στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο – Πρέπει να μαζέψουμε τον παλαβό Ζελένσκι

Σχολιάζοντας την ευρωπαϊκή πολιτική, καταφέρθηκε εναντίον των Βρυξελλών και προσωπικά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αμφισβητώντας τη δημοκρατική νομιμοποίησή της. «Αντιλαμβάνεται ο λαός ότι πια έχουμε ένα διευθυντήριο των Βρυξελλών, διορισμένο, μη εκλεγμένο. Η κυρία Ούρσουλα δεν έχει εκλεγεί από κανέναν, διορισμένοι είναι!».

πηγή: kontranews.gr