Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν μετά από πλήγματα με drones στα Στενά του Ορμούζ – Αντίποινα από Τεχεράνη, χτύπησε αμερικανική βάση

28/05/2026

DEI ad

by anatolh kim
28/05/2026
in Κόσμος
Επιθέσεις εξαπολύουν ΗΠΑ και Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι IRGC δεν διευκρίνισαν ποια αμερικανική βάση αποτέλεσε στόχο της επίθεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτικές βάσεις σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Μετά την επιθετική ενέργεια που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα σήμερα οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής εναντίον τοποθεσίας στα περίχωρα του αεροδρομίου της Μπαντάρ Αμπάς, χρησιμοποιώντας εναέρια βλήματα, η αμερικανική αεροπορική βάση που αναγνωρίστηκε ως πηγή της επίθεσης στοχοποιήθηκε στις 04:50 π.μ.», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανακοίνωση του γραφείου δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι IRGC χαρακτήρισαν την απάντησή τους «σοβαρή προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήγειραν «απειλή» κι έπληξαν βάση ελέγχου drones στο νότιο Ιράν, ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ΜΜΕ – πρόκειται για τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν «ήγειραν απειλή για τις (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ και την εμπορική (θαλάσσια) κίνηση», ανέφεραν το CNN και οι New York Times, που επικαλέστηκαν αμερικανούς αξιωματούχους. Πλήγματα στο έδαφος, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, απέτρεψαν την απογείωση πέμπτου οχήματος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Νωρίτερα, περί τη 01:30 (ώρα Ελλάδας), το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στο στενό του Ορμούζ.

Στις αρχές της εβδομάδας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τις αρχές του Απριλίου.

Το Ιράν εμπόδισε τέσσερα πλοία να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, επικαλούμενο αξιωματικό, διευκρινίζοντας πως το συμβάν αυτό σημειώθηκε περί τις 00:35 (τοπική ώρα· 00:05 ώρα Ελλάδας), αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει τον τύπο των πλοίων αυτών, ούτε την εθνικότητά τους.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
