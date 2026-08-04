Βρετανία: Κοινοβουλευτική έρευνα σε βάρος του δεύτερου στην ιεραρχία του κόμματος Reform

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του βρετανικού κόμματος Reforn UK Ρίτσαρντ Τάις ερευνάται για το ενδεχόμενο να παρέλειψε να δηλώσει συμφέροντά του, ανακοίνωσε σήμερα η (ανεξάρτητη) Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας στον ιστότοπό της.

Η επιτροπή δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα, λέγοντας μόνο ότι ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου και θα διενεργηθεί από τον Επίτροπό της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας Ντάνιελ Γκρίνμπεργκ.

Η διεξαγωγή έρευνας δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έχουν παραβιαστεί οι κανονισμοί. Το Reform UK δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Η εφημερίδα Telegraph ανέφερε πως η έρευνα επικεντρώνεται σε ενδεχόμενη παράλειψη του Τάις να δηλώσει ότι είχε συμφέρον στο Ισραήλ, όταν είχε μιλήσει σε δημόσια συζήτηση στο Westminster Hall.

Η επιτροπή ερευνούσε προηγουμένως τον ηγέτη του εν λόγω κόμματος, τον Νάιτζελ Φάρατζ, σχετικά με δωρεά πέντε εκατομμυρίων στερλινών που έλαβε από δισεκατομμυριούχο κρυπτονομισμάτων, όμως η έρευνα εκείνη σταμάτησε μετά την παραίτηση του Φάρατζ από την κοινοβουλευτική έδρα του τον Ιούλιο.

Η βρετανική αστυνομία ερευνά δωρεές ύψους τουλάχιστον 500.000 στερλινών στο κόμμα Reform UK, οι οποίες, σύμφωνα με τον Τάις, είναι μέρος μιας “πολιτικά υποκινούμενης εκστρατείας σπίλωσης”

Όταν παραιτήθηκε τον Ιούλιο, ο Φάρατζ είπε πως το κατεστημένο εννοεί να τον δυσφημεί με κατηγορίες για τα οικονομικά του.

Το Reform UK προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν το κυβερνών Εργατικό Κόμμα κάλυψε τη διαφορά και σε μερικές περιπτώσεις το ξεπέρασε μετά και την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ.

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