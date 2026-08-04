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Ουάσινγκτον και Τόκιο παρενέβησαν από κοινού για να ενισχύσουν το γεν, για πρώτη φορά εδώ και 28 χρόνια

by anatolh kim
04/08/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Η Ουάσινγκτον και το Τόκιο επιβεβαίωσαν σήμερα ότι παρενέβησαν στην αγορά συναλλάγματος για πρώτη φορά εδώ και 28 χρόνια για να στηρίξουν το γεν, η ισοτιμία του οποίου έναντι του δολαρίου είχε πέσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, και ότι είναι έτοιμοι να επαναλάβουν το εγχείρημα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η ισοτιμία του ιαπωνικού νομίσματος είχε πέσει πρόσφατα στα 164 γεν το δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1986, επιβαρυμένη από τη διαφορά των επιτοκίων μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, αλλά επίσης από τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πολιτική της γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Μολονότι το εύρος της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, δεν αποκαλύφθηκε, πρόκειται για την πρώτη από το 1998 κοινή παρέμβαση, η οποία έγκειται στην αγορά γεν για την ενίσχυση του νομίσματος, σύμφωνα με το Τόκιο.

Αντιθέτως, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είχαν εξάλλου πωλήσει γεν για να περιορίσουν την άνοδό του το 2011, έπειτα από ένα καταστροφικό σεισμό.

Ερωτηθείς επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την παρέμβαση: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκομίσουν «χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα» απ’ αυτή την απόφαση, όμως «είναι πρώτα απ’ όλα (…) μια χειρονομία φιλίας», εξήγησε στους δημοσιογράφους.

«Είμαστε πολύ, πολύ σταθεροί στο χρηματοοικονομικό επίπεδο. Αυτοί, ξέρετε, έχουν ένα γεν που πέφτει και χρειάζονταν λίγη βοήθεια. Και είμαστε πάντα εδώ για την Ιαπωνία», δήλωσε.

«Δεν θα διστάσουμε να συμμετάσχουμε σε νέες κοινές παρεμβάσεις» για τη στήριξη του γεν, δήλωσε επίσης μέσω του X ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Αυτή η κοινή δράση (…) επέτρεψε να αντιμετωπισθούν η υπερβολική μεταβλητότητα και οι άτακτες κινήσεις του γεν αυτούς τους τελευταίους μήνες», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα.
www.real.gr

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