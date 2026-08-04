Η Λίμνη Βουλισμένη κατακλύστηκε από χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, στη μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μπάση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Μιραμπέλλο 2026» του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με τους γύρω χώρους να γεμίζουν ασφυκτικά από δημότες του Αγίου Νικολάου, επισκέπτες από όλη την Κρήτη, αλλά και πλήθος τουριστών που επέλεξαν να ζήσουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο εμβληματικό τοπόσημο της πόλης.

Ο Δημήτρης Μπάσης, με τη χαρακτηριστική του φωνή και τη σκηνική του παρουσία, ταξίδεψε το κοινό μέσα από τραγούδια της προσωπικής του δισκογραφίας, αλλά και αγαπημένες, διαχρονικές επιτυχίες του ελληνικού έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού.

Συνοδευόμενος από εξαιρετικούς μουσικούς, δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να τραγουδά και να χειροκροτεί αδιάκοπα.

Στη συναυλία συμμετείχε και η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Έλενα Φουντά, η οποία με τις ερμηνείες της συνέβαλε στην επιτυχία της βραδιάς.

Η συναυλία αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος «Μιραμπέλλο 2026».