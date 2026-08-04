Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου κ. Κώστας Λαυρεντάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για το έργο του Συλλόγου και για τις σημαντικότερες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, αλλά και γι’ αυτές που ακολουθούν. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αλλοδαπή κοινότητα που διαμένει στην περιοχή και μίλησε για το πλούσιο καλοκαιρινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων του συλλόγου.

Όπως μας είπε, «το τελευταίο διάστημα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου, ανέπτυξε δράση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά μέχρι τη φιλοζωία και την εκπαίδευση».

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά συμμετείχαν ενεργά στον εορτασμό της επετείου της θυσίας στο Σπήλαιο της Μιλάτου και οργάνωσαν το 2ο Φιλοζωικό Παζάρι με σκοπό τη χρηματοδότηση της ιατρικής φροντίδας και της στείρωσης των αδέσποτων ζώων του χωριού. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου μαθήματα ελληνικής γλώσσας για την αλλοδαπή κοινότητα καθώς και προγράμματα άθλησης και ευεξίας.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων, που θεωρεί ότι είναι από τα πιο ολοκληρωμένα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος.

Περιλαμβάνει δράσεις για όλες τις ηλικίες, με κορυφαία στιγμή τη μεγάλη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου απόψε 4 Αυγούστου, στο λιμάνι Μιλάτου. Ξεχωρίζουν επίσης η παράσταση «Θησέας» από το Κουκλοθέατρο Κρήτης, η μουσικοθεατρική παράσταση «Η γλώσσα των πουλιών» και το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου.

Πολυπολιτισμική κοινωνία

Για το πώς έχει επηρεάσει την καθημερινότητα του χωριού το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη Μίλατο ζουν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, μας σχολίασε πως «η Μίλατος έχει εξελιχθεί σε έναν τόπο, όπου συνυπάρχουν άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών». Πιστεύει ότι αυτό έχει εμπλουτίσει την καθημερινότητα του χωριού και έχει δημιουργήσει μια πιο ανοικτή πολυπολιτισμική κοινωνία.

«Οι άνθρωποι αυτοί έχουν σεβαστεί τα ήθη και τις παραδόσεις του τόπου, αγαπούν πραγματικά τη Μίλατο και διακρίνονται για τη διάθεσή τους να συμμετέχουν και να προσφέρουν. Πολλοί έχουν επενδύσει στη συντήρηση των παραδοσιακών κατοικιών και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του χωριού». Δήλωσε χιουμοριστικά πως «αρκετές φορές δείχνουν μεγαλύτερη υπομονή από εμάς, απέναντι στο γνωστό μεσογειακό μας ταπεραμέντο».

Θεωρεί πάντως πως και η τοπική κοινωνία τους έχει αγκαλιάσει με σεβασμό και διάθεση συνεργασίας.

Από την πρώτη στιγμή θεώρησαν ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρέπει να είναι ανοικτός σε όλους όσοι αγαπούν τη Μίλατο, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Πρόσθεσε πως η συμμετοχή των αλλοδαπών κατοίκων δεν περιορίζεται στην παρουσία τους στις εκδηλώσεις και πως τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν στο Δ.Σ.

Πολλοί εξ αυτών πρωταγωνιστούν και σε εθελοντικές δράσεις και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η διοργάνωση των φιλοζωικών παζαριών και οι βραδιές γευσιγνωσίας και κινηματογράφου.

Τόνισε πως έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι, όταν υπάρχει κοινός στόχος, η συνεργασία είναι εύκολη και οι διαφορές γίνονται πηγή δύναμης για την τοπική κοινωνία.

Ερωτηθείς για το πόσοι είναι περίπου αυτή τη στιγμή οι αλλοδαποί κάτοικοι στη Μίλατο, ο κ. Λαυρεντάκης ενημέρωσε πως δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή, ωστόσο εκτιμούν πως ζουν μόνιμα ή για μεγάλο μέρος του χρόνου αρκετές δεκάδες άνθρωποι, κυρίως από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. «Πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της κοινωνικής ζωής του χωριού», επεσήμανε.

Τα φιλοζωικά παζάρια

Τα φιλοζωικά παζάρια που έλαβαν χώρα είχαν διπλό στόχο. Από την μια πλευρά να συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι πόροι για την ιατρική φροντίδα και τη στείρωση των αδέσποτων ζώων και από την άλλη να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων γύρω από την υπεύθυνη στάση απέναντι στα ζώα. Τα παζάρια αυτά είναι αρκετά διαδεδομένα στο εξωτερικό. Παράλληλα αναδεικνύουν την αξία της επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αλληλεγγύης.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θετική και, όπως ανέφερε, δεν επαναπαύονται.

Στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής του ημεδαπού πληθυσμού σε αντίστοιχες δράσεις που θεωρεί -όπως είπε- πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Στα πλάνα τους είναι να χρηματοδοτηθούν και άλλες δράσεις μέσω παζαριών όπως δεντροφυτεύσεις, αγορά εξοπλισμού ή καλλωπισμοί σε γειτονιές του χωριού.

Καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων

Πλούσιο είναι το καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Θέλουν να δημιουργήσουν αφορμές για να συναντιούνται οι άνθρωποι, να περνούν όμορφες στιγμές και να αισθάνονται ότι η Μίλατος είναι ένα χωριό ζωντανό. «Οι μόνιμοι κάτοικοι να νιώθουν ότι ο τόπος τους έχει ζωή, όσοι κατάγονται από τη Μίλατο, αλλά κατοικούν αλλού να έχουν ακόμη ένα λόγο να επιστρέφουν ενώ οι επισκέπτες να γνωρίσουν τη Μίλατο όχι μόνο ως έναν όμορφο παραθαλάσσιο προορισμό, αλλά και ως έναν τόπο με ενεργό πολιτισμό, ιστορία και φιλοξενία. Πιστεύω ότι το φετινό πρόγραμμα είναι από τα πιο πλήρη και ολοκληρωμένα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα ο Σύλλογος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι’ αυτό.»

Ιδιαιτέρα ενθαρρυντική είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής στις καλοκαιρινές δράσεις. Όπως σχολίασε ο κ.Λαυρεντάκης, βλέπουν ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν, να στηρίζουν και να απολαμβάνουν αυτό που όλοι μαζί δημιουργούν.

Είναι ιδιαίτερα ανυπόμονοι να δουν την ανταπόκριση του κόσμου στις μεγάλες εκδηλώσεις που έπονται.

Η συναυλία με τον Θηβαίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του Συλλόγου και τη συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια με τις συναυλίες του Χρήστου Λεοντή και του Μίλτου Πασχαλίδη το 2023 και του Αλκίνοου Ιωαννίδη το 2025.

Πλέον έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου πως κάθε καλοκαίρι η Μίλατος φιλοξενεί μια μεγάλη συναυλία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Η επιλογή των καλλιτεχνών δεν γίνεται μόνο με βάση τη δημοφιλία τους, αλλά και με γνώμονα την ποιότητα και το πολιτιστικό αποτύπωμα που αφήνουν. Η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη, όμως η σημασία της ξεπερνά το ίδιο το καλλιτεχνικό γεγονός. Είναι μια επένδυση στην εξωστρέφεια της Μιλάτου, του Επάνω Μεραμπέλλου και συνολικά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Θέλουν, όπως είπε, να αποδείξουν ότι ακόμη και ένα μικρό χωριό μπορεί να διοργανώνει μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις με ποιότητα, συνέπεια και σεβασμό στο κοινό. Ευχήθηκε αυτή η προσπάθεια να αποτελέσει κίνητρο και για άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής, ώστε μέσα από συνεργασίες και με τη στήριξη της Πολιτείας να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερες αντίστοιχες διοργανώσεις. Οραματίζονται ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στους συλλόγους του τόπου, γιατί πιστεύουν ότι όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο.

Οραματίζονται έναν Πολιτιστικό Σύλλογο ανοικτό σε όλους, με δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Έναν Σύλλογο που θα διατηρεί τις παραδόσεις αλλά παράλληλα θα τολμά να δοκιμάζει νέες ιδέες και νέες μορφές πολιτιστικής έκφρασης.

«Θέλουμε να ενώνει τις γενιές, να αξιοποιεί τη δύναμη του εθελοντισμού, να αναδεικνύει την ιστορία και τον πολιτισμό της Μιλάτου και να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», συμπλήρωσε. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να εμπνεύσουν τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά και να επαναφέρουν τη ζωντάνια και την διάθεση στους μεγαλύτερους. Πρόσθεσε πως είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλοι την αξία της προσφοράς, της συνεργασίας και της ανιδιοτέλειας.

Οι εκλογές

Ενημέρωσε πως λίγο μετά τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου και τη διοργάνωση του καθιερωμένου πανηγυριού, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., το οποίο θα έχει διετή θητεία. Θα υπάρξουν σύντομα σχετικές ανακοινώσεις.

Θεωρεί σημαντικό να δίνεται χώρος σε νέα πρόσωπα, νέες ιδέες και νέες μορφές εθελοντικής προσφοράς. Η ανανέωση δεν ακυρώνει την εμπειρία, αντίθετα τη συνδυάζει με τον ενθουσιασμό και την δημιουργικότητα των ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν. Κάλεσε όλους τους συγχωριανούς του να συμμετάσχουν στις εκλογές και αν το επιθυμούν να θέσουν και οι ίδιοι υποψηφιότητα.

Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε την ΑΝΑΤΟΛΗ για τη φιλοξενία και προσκάλεσε τον κόσμο να επισκεφτεί τη Μίλατο και να λάβει μέρος στις πλούσιες εκδηλώσεις που οργανώνουν.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησε δημόσια τους εθελοντές, που υποστηρίζουν τις μεγάλες και απαιτητικές εκδηλώσεις τους.

Ιδιαίτερα για την συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στις 4 Αυγούστου προσκάλεσε τους επισκέπτες να φτάσουν νωρίτερα στο χωριό, να απολαύσουν το γεύμα τους σε μια από τις ψαροταβέρνες δίπλα στη θάλασσα, να περπατήσουν στα σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού, να διασχίσουν το μονοπάτι ως το ιστορικό σπήλαιο ή να απολαύσουν το μπάνιο τους. Και το βράδυ να συγκεντρωθούν όλοι μαζί στο λιμάνι της Μιλάτου για μια μοναδική συναυλία.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ