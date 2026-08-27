Αυξάνονται το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά με γύπες που εντοπίζονται εξαντλημένοι ή σε δυσκολία σε δρόμους της Κρήτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ζέστη να δημιουργούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την άγρια πανίδα.

Μόνο στην περιοχή μας, δύο περιστατικά καταγράφηκαν μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Σήμερα, ένας γύπας εντοπίστηκε στη διακλάδωση του δρόμου από τα Λακώνια προς την Κριτσά. Το πουλί βρισκόταν στο οδόστρωμα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Άμεσα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και περισυνέλεξε τον γύπα, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

Χθες το βράδυ, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στον Χουμεριάκο, όπου ένας αφυδατωμένος γύπας εντοπίστηκε από κατοίκους της περιοχής. Οι περίοικοι, μόλις αντιλήφθηκαν την κατάσταση του πουλιού, ενημέρωσαν το Δασαρχείο, ενώ παράλληλα τοποθέτησαν νερό κοντά του, σε μια προσπάθεια να το βοηθήσουν μέχρι να υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τα διαδοχικά περιστατικά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η άγρια πανίδα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε συνθήκες παρατεταμένης ζέστης και ξηρασίας.

Η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών από τους πολίτες είναι καθοριστική όταν εντοπίζεται ένας γύπας ή άλλο άγριο ζώο σε δυσχερή κατάσταση, καθώς η περισυλλογή και η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο.