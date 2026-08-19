Πως μπορούν οι ασφαλισμένοι να βρουν τα ένσημα πριν το 2002, που δεν έχουν μηχανογραφηθεί και είναι κυρίως χειρόγραφα.

Οι τρόποι ανεύρεσης των ενσήμων είναι οι εξής: