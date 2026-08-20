Η πρακτική να «κρατά» κάποιος θέση στάθμευσης στον δημόσιο δρόμο με καρέκλες, κώνους, ζαρντινιέρες ή αυτοσχέδιες πινακίδες είναι παράνομη.

Με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι θέσεις στον δημόσιο δρόμο είναι κοινόχρηστος χώρος. Κανείς δεν αποκτά δικαίωμα στη θέση μπροστά από το σπίτι ή την επιχείρησή του επειδή παρκάρει συνήθως εκεί. Μάλιστα, ανάλογα με την παράβαση, για απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από περίπου 350 ευρώ. Ο Δήμος και η Τροχαία μπορούν να απομακρύνουν τα παράνομα αντικείμενα και να βεβαιώσουν τις σχετικές παραβάσεις.

Όταν κάποιος τοποθετεί εμπόδια για να «κρατήσει» θέση, ουσιαστικά ιδιοποιείται κοινόχρηστη περιουσία, και επιτείνει το ήδη οξύ πρόβλημα της στάθμευσης. Ο δημόσιος δρόμος ανήκει ισότιμα σε όλους τους πολίτες. Συχνά βέβαια αυτά τα εμπόδια τοποθετούνται όχι για πάρκινγκ, αλλά για να μην «κρύβεται» μία επιχείρηση. Είναι κάτι που έχει σχέση με την βιωσιμότητά της, οπότε πρέπει και αυτό να λαμβάνεται υπ’ όψη.

ΛΕΩΝ.Κ.