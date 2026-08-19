Το ξενοδοχείο St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas

αναζητά συνεργάτη για την παρακάτω θέση εργασίας:

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία και σχετική εμπειρία στην επίβλεψη κτιριακών έργων και συναφών εγκαταστάσεων

Χαράξεις και εφαρμογές χαράξεων κτιριακών έργων επί του εδάφους

Χαράξεις και εφαρμογές χαράξεων σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων

Ικανότητες διαχείρισης και επίβλεψης συνεργείων κατασκευής με έμφαση στην ποιότητα και τεχνική αρτιότητα των κατασκευών

Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Σύνταξη επιμετρήσεων

Χρήση απλών σχεδιαστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρεία μας προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Σταθερή εργασία σε 12μηνη βάση

Φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον

Δυνατότητες εξέλιξης και εκπαίδευσης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας

με πρόσφατη φωτογραφία.

Αιτήσεις: Καθημερινά στο ξενοδοχείο 09:00–18:00

e-mail: [email protected]