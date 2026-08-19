Το ξενοδοχείο St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas
αναζητά συνεργάτη για την παρακάτω θέση εργασίας:
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
- Προϋπηρεσία και σχετική εμπειρία στην επίβλεψη κτιριακών έργων και συναφών εγκαταστάσεων
- Χαράξεις και εφαρμογές χαράξεων κτιριακών έργων επί του εδάφους
- Χαράξεις και εφαρμογές χαράξεων σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων
- Ικανότητες διαχείρισης και επίβλεψης συνεργείων κατασκευής με έμφαση στην ποιότητα και τεχνική αρτιότητα των κατασκευών
- Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
- Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
- Σύνταξη επιμετρήσεων
- Χρήση απλών σχεδιαστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρεία μας προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Σταθερή εργασία σε 12μηνη βάση
- Φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον
- Δυνατότητες εξέλιξης και εκπαίδευσης
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας
με πρόσφατη φωτογραφία.
Αιτήσεις: Καθημερινά στο ξενοδοχείο 09:00–18:00
e-mail: [email protected]