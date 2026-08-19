Η OpenAI λάνσαρε μια έκδοση του ChatGPT σχεδιασμένη για εφήβους– την πρώτη γενιά που μεγαλώνει έχοντας την τεχνητή νοημοσύνη ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της. Το δημοφιλές chatbot αποτελεί ήδη εργαλείο για πολλούς εφήβους, οι οποίοι το χρησιμοποιούν για τη μελέτη τους, για να βρίσκουν απαντήσεις σε καθημερινά ζητήματα, αλλά και ως συντροφιά.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι το ChatGPT for Teens έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών και διαθέτει αυστηρότερες δικλίδες προστασίας. Συγκεκριμένα, περιορίζει την πρόσβαση σε περιεχόμενο που θεωρείται ακατάλληλο για ανηλίκους, μεταξύ άλλων σε συζητήσεις που αφορούν αυτοτραυματισμό, επικίνδυνες συμπεριφορές και σεξουαλικό περιεχόμενο. Παράλληλα, προσφέρει υποστήριξη για τις σχολικές εργασίες και τη μελέτη, με στόχο να βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν και όχι απλώς να τους παρέχει έτοιμες απαντήσεις ή να γράφει τις εργασίες τους.

Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να καθοδηγήσει τους εφήβους προς μια πιο υγιή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.

«Θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τους εφήβους ως εφήβους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το σωστό αναπτυξιακό στάδιο, χωρίς να τους μιλάμε αφ’ υψηλού ή να τους αντιμετωπίζουμε σαν μικρά παιδιά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν εκτίθενται σε υλικό στο οποίο δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση», δήλωσε η Αν Ο’Λίρι, αντιπρόεδρος παγκόσμιας πολιτικής της OpenAI.

Γονικός έλεγχος και δικλίδες ασφαλείας

Στους λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με εκείνους των γονέων, παρέχεται η δυνατότητα να καθορίζονται συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες η πρόσβαση του εφήβου στο ChatGPT θα είναι απενεργοποιημένη.

«Προσθέτουμε επιπλέον ειδοποιήσεις που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές, περιορίζοντας παράλληλα το περιεχόμενο που κοινοποιείται και εστιάζοντας στις στιγμές κατά τις οποίες η υποστήριξη από ανθρώπους εκτός διαδικτύου μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική», ανέφερε η OpenAI.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και ειδικοί στην ανάπτυξη των παιδιών έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τη χρήση chatbot τεχνητής νοημοσύνης από ανηλίκους. Τα εργαλεία αυτά έχουν κατηγορηθεί ότι διευκολύνουν την αντιγραφή στις σχολικές εργασίες, ενώ έχουν συνδεθεί ακόμη και με περιστατικά αυτοκτονίας.

Συναισθηματική εξάρτηση

Ακόμη και οι ενήλικες μπορεί να αποδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά στην τεχνητή νοημοσύνη και να αναπτύσσουν ανθυγιεινές σχέσεις μαζί της. Ωστόσο, ο εγκέφαλος των εφήβων δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την ανάπτυξή του, γεγονός που μπορεί να τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους.

Στις ΗΠΑ, περισσότερο από το 70% των εφήβων χρησιμοποιεί chatbot τεχνητής νοημοσύνης για συντροφιά, ενώ οι μισοί χρησιμοποιούν τακτικά AI companions, σύμφωνα με μελέτη του 2025 από την Common Sense Media, οργανισμό που μελετά και προωθεί την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει δηλώσει ότι η εταιρεία προσπαθεί να μελετήσει το φαινόμενο της «υπερβολικής συναισθηματικής εξάρτησης» από την τεχνολογία, χαρακτηρίζοντάς το πέρυσι «πολύ συνηθισμένο» μεταξύ των νέων.

Το ChatGPT δεν θα εμφανίζεται ως «σύντροφος»

Σύμφωνα με την OpenAI, το ChatGPT for Teens δεν θα μπορεί να υπονοεί ότι νιώθει συναισθήματα για τον χρήστη ούτε να αφήνει να εννοηθεί ότι διαθέτει συνείδηση.

«Εξετάσαμε και προσδιορίσαμε ποια είναι τα πιθανά μηνύματα ή συμπεριφορές που θα μπορούσε να εκδηλώσει ένα μοντέλο και τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν έναν έφηβο στην ανάπτυξη μιας σχέσης μαζί του», δήλωσε η Άλισον Μίσκιν, επικεφαλής του τμήματος παιδικής ανάπτυξης στην OpenAI.

Η OpenAI δεν επαληθεύει την ηλικία των χρηστών. Χρησιμοποιεί, ωστόσο, ένα σύστημα εκτίμησης ηλικίας, το οποίο υπολογίζει αν κάποιος είναι κάτω των 18 ετών με βάση παράγοντες όπως το είδος των ερωτημάτων που υποβάλλει. Εάν κάποιος αναγνωριστεί ως ανήλικος ή δηλώσει ότι είναι ανήλικος, μεταφέρεται αυτόματα στην έκδοση του chatbot για εφήβους.

Για την ενεργοποίηση των γονικών ελέγχων στο chatbot, τόσο ο έφηβος όσο και ο γονέας ή κηδεμόνας του πρέπει να συναινέσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ο’Λίρι, στόχος της έκδοσης για εφήβους είναι «να διασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλής ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε γονικούς ελέγχους».

Βοήθεια στις σχολικές εργασίες, όχι έτοιμες απαντήσεις

Σε ό,τι αφορά τη βοήθεια για τις σχολικές εργασίες, η OpenAI υποστηρίζει ότι η έκδοση για εφήβους έχει σχεδιαστεί ώστε να μην παρέχει εύκολες, έτοιμες απαντήσεις, αλλά να καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να καταλήγουν μόνοι τους στις λύσεις.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη ειδική έκδοση του ChatGPT για εκπαιδευτικούς. Η προσαρμογή του μοντέλου ώστε να υποστηρίζει τους μαθητές στη μελέτη και στις σχολικές εργασίες θα μπορούσε να προσφέρει στην OpenAI περισσότερες δυνατότητες για την ένταξη των προϊόντων της στην εκπαίδευση.

Πηγή: Guardian